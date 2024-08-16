- Звездный дуэт выпускает совместный сингл

Вместе они имеют 28 премий "Грэмми" и теперь выпустили совместную песню: суперзвезды Леди Гага (38) и Бруно Марс (38) объединились для сингла и выпустили любовную балладу "Умереть с улыбкой" и ее музыкальное видео утром в пятницу (16 августа).

Музыкальное видео, вдохновленное эстетикой ретро, уже набрало почти миллион просмотров на YouTube и поднялось на четвертое место в трендах. В видео Гагу видят сидящей за пианино и курящей сигарету, а Марс играет на гитаре. Оба артиста одеты в джинсовые костюмы и красные рубашки или блузки, подходящие друг другу по стилю. Дуэт объявил о своем сотрудничестве в Instagram накануне, а Гага ранее анонсировала проект коротким роликом в социальных сетях, где она играет несколько нот на пианино, одетая в футболку с лицом Марса.

Леди Гага хвалит талант Бруно Марса

В пресс-релизе Гага объясняет, как родился дуэт: "Бруно и я очень уважаем друг друга и давно говорили о сотрудничестве. Я заканчивала свой альбом в Малибу, и однажды вечером, после долгого дня, он пригласил меня в свою студию послушать то, над чем он работал". Двое работали всю ночь, завершая песню и записывая ее. "Талант Бруно невероятный", - восхищается Гага, 13-кратная лауреатка премии "Грэмми". "Его музыкальный талант и видение - высшего качества. Такого, как он, нет никого". Марс добавляет: "Было честью работать с Гагой. Она икона и делает эту песню магической. Я так взволнован, чтобы все ее услышали".

Оба артиста скоро выпустят альбомы

Фанаты обоих артистов наверняка обрадуются этому сотрудничеству, так как ни один из них не выпускал новых альбомов уже давно. Последний студийный альбом Гаги, "Хроматика", был выпущен более четырех лет назад, а в 2021 году она выпустила "Love for Sale" с Тони Беннеттом (1926-2023). Ее седьмой студийный альбом, "LG7", скоро выйдет.

Марс тоже не выпускал сольный альбом с 2016 года, а его последний альбом, "Вечер с Сильксоном", был выпущен в 2021 году. 15-кратный лауреат премии "Грэмми" также скоро выпустит свой четвертый студийный альбом, "BM4".

Их совокупный творческий талант, чья способность принесла им 28 премий "Грэмми", проявляется в их новой совместной песне. Совместное творчество Леди Гаги и Бруно Марса, каждый из которых обладает собственным инструментальным мастерством, приводит к гармоничному сочетанию звуков.

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