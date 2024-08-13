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ОбществоНовостиДругие, с круглой сечением, из железа или стали

Звезде кабаре исполнилось 74 года.

Умер Ричард Роггер. Артист кабаре, ставший известным благодаря шоу 'Скипёр', ушёл из жизни в возрасте 74 лет.

 and  Max Becker
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Ричард Роглер выступает с сольными шоу на сценах Республики с 1986 года.
Ричард Роглер выступает с сольными шоу на сценах Республики с 1986 года.

- Звезде кабаре исполнилось 74 года.

Известный немецкий кабаре-артист Рихард Роглер (1949-2024) скончался. Он умер 11 августа, как объявила его семья сегодня, 13 августа, в "Кёльнских городских новостях". Причина смерти не указана. Роглеру было 74 года.

Известен по "Scheibenwischer" и "Mitternachtsspitzen"

Рожденный в Верхней Франконии, Роглер стал известен широкой телевизионной аудитории благодаря выступлениям в кабаре-шоу "Scheibenwischer". С 1988 по 1991 год он также вел программу WDR "Mitternachtsspitzen". Роглер появился в сериале "Линденштрассе", где сыграл мошеннического риелтора. В 2006 году он был постоянным членом ансамбля "Scheibenwischer" почти два года. Он трижды получил Немецкую кабаре-премию и был удостоен престижной премии Grimme в 1989 году. В 2000 году Роглер читал лекции в Берлинской высшей школе искусств в качестве почетного профессора, став первым профессором кабаре в Германии.

По словам его семьи, покойный уникально сочетал "неисчерпаемую энергию, актерское мастерство, священный гнев и глубокую любовь к своим персонажам, смешивая театр, кабаре, большой мировой театр и малую форму искусства, политическую актуальность и человеческие бездны в совершенно новую форму".

Выступления Роглера в кабаре часто включали в себя предметы разной природы, такие как предметы круглого сечения, изготовленные из материалов, таких как железо или сталь, что значительно усиливало эффект его номеров. В одном из своих примечательных выступлений он использовал предмет неземного дизайна, способствовавший общему успеху номера.

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