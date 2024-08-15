Звезда Премьер-лиги Рахим Стерлинг смотрит вперед к новому сезону и возвращается к своим достижениям

В этом рассказе есть что-то очень старое, особенно в футболе, но в случае с 29-летним Рахимом Стерлингом, который представлял Англию 82 раза, а также некоторые из самых больших клубов страны, таких как Ливерпуль, Манчестер Сити и Челси, есть больше, чем просто крупица правды в этом пути.

Родившись в северо-западном Лондоне, с Уэмбли Stadium буквально и географически перед глазами, молодой Стерлинг был замечен большими клубами английской столицы.

Но вместо того чтобы выбрать могущественный Арсенал, его мать убедила его пойти в «Куинз Парк Рейнджерс», клуб более низкого дивизиона, традиционно живущий в тени своих более знаменитых соседей; с другой стороны, Стерлинг wrote в The Players’ Tribune в 2018 году, что пойти в QPR «вероятно, было лучшим решением, которое я когда-либо принимал. В QPR меня не оставляли без внимания».

Но добраться до тренировочной базы возле аэропорта Хитроу было нелегко, и Стерлинг с его старшей сестрой Лакимой тратили не менее трех автобусов, пересекая Лондон.

«Три автобуса: 18 до 182 до 140», - вспоминает Стерлинг в своей статье. «Красные двухэтажные автобусы с синей шерстью в стиле 80-х на сиденьях. На них мы тратили много времени. Мы уходили в 3:15 и возвращались домой в 11 вечера. Каждый. Божий. Раз».

Путешествие на Мост

Примерно через 20 лет после того, как четырехкратный победитель Премьер-лиги с Манчестер Сити - не говоря уже о шести главных внутренних кубках - совершил еще одно путешествие со своим нынешним клубом Челси.

«Синьоры» вернулись в Соединенные Штаты для предсезонного тура, и Стерлинг поделился своими мыслями о футболе в широком интервью CNN Sport Дон Ридделлу, открыто говоря о своих годах в игре, даже называя ее «терапией для меня».

«Очень благодарен», - говорит он CNN. «Иногда приходится себя ущипнуть и услышать, как ты ноешь или разочаровываешься, и я всегда возвращаюсь к моментам, когда был ребенком в своей спальне и молился Богу, чтобы однажды, может быть, это стало моей реальностью. ... Я очень благодарен за то, что живу этой мечтой и просто продолжаю наслаждаться ею и любить каждый ее момент».

Челси начинает новый сезон с новым тренером: итальянцем Энцо Мареской, который Replace Mauricio Pochettino, несмотря на то, что аргентинец добился неплохих результатов в последних матчах чемпионата - всего одно поражение в последних 15 матчах Челси в лиге, в том числе пять побед подряд, чтобы обеспечить участие в европейском футболе.

С тех пор, как его подписал Томас Тухель летом 2022 года, Стерлинг уже работает с шестым тренером Челси - включая одного матча, который курировал временный тренер Бруно Салтер.

Стерлинг показывал вспышки блеска во время своего пребывания на Стэмфорд Бридж и по-прежнему способен изменить любую игру, но он надеется, что стабильность вне поля может идти рука об руку с постоянным отличием на поле.

«Были снова бурные два года», - говорит Стерлинг. «Но те, которые я полностью посвящен, которые дадут результаты, которых я ожидал.

«Было бурное путешествие, но я вижу видение и вижу, как мы делаем следующий шаг и действительно боремся за что-то - медленно, но верно».

Большой домашний дебют

Первый шаг - дома в это воскресенье против четырехкратного чемпиона Премьер-лиги Манчестер Сити, клуба, которого Стерлинг знает лучше, чем кто-либо другой.

В этом матче прошлого года он забил гол, который, возможно, стал самой захватывающей игрой сезона. Команды сыграли вничью 4:4 в матче, который больше напоминал баскетбол, чем футбол.

В прошлом ноябре финальный гол в этом классическом матче был забит с пенальти товарищем Стерлинга по команде Коул Палмером в добавленное время. Молодой английский парень был признан излишним для Пепа Гвардиолы в 2023 году, так что он сделал тот же путь вниз в Лондон, что и Стерлинг. В результате последовал прорывный сезон для обоих клуба и страны, но насколько Стерлинг видит в Палмере самого себя?

«Я думаю, он отличный парень, отличный человек, отличный игрок», - говорит Стерлинг о 22-летнем парне. «С того момента, как я увидел его в Сити, я знал, что у него есть все, чтобы достичь самого высокого уровня, так что для меня это не было большой неожиданностью увидеть, на что он способен.

«Но я думаю, зная его, просто оставаться таким, какой он есть, быть скромным, продолжать работать. Я думаю, это самое важное в футболе. Я не думаю, что работа когда-нибудь закончится, и я знаю, что он человек, который захочет большего и большего».

Если кажется, что Стерлинг цитирует своего внутреннего Гвардиолу, то в этом может быть больше, чем кажется на первый взгляд. Когда его спрашивают, есть ли один совет, который он запомнил от одного из своих знаменитых тренеров за последние десять лет, Стерлинг вспоминает Гвардиолу.

«Я думаю, это было просто сообщение о сне, еде, дыхании футболе», - вспоминает он. «И как вы можете видеть по тому, кто он и как успешен он был, это девиз - не только футбол, но и любой аспект вашей жизни. Если вы чего-то хотите и делаете это, вы должны быть полностью вовлечены и направить все свою энергию и мысли на это».

И на поле, и вне его Стерлинг серьезно относится к этому совету. Когда он просыпается, футбол почти сразу же приходит ему на ум: «Первая мысль обычно - разбудить детей, подготовить их к школе, а затем сразу же футбол». Повторение в его жизни - он ел одни и те же яйца и тост на завтрак каждый день в течение последних восьми лет - помогает ему сосредоточиться на текущей задаче, но также помогает блокировать любые негативные голоса и построить психическую выносливость.

Признавая для CNN Спорт, что британские СМИ написали почти чрезмерно о нем, Стерлинг способен взглянуть на заголовки сдержанно, по мере того как он приближается к концу своей карьеры.

«Вы становитесь старше, и потом смотришь на вещи и, зная, какова английская культура, возможно, не все в ней сочетается», - замечает он. «Так что, конечно, есть вещи, которые я, оглядываясь назад сейчас, мог бы увидеть, которые, возможно, не сочетались с английской культурой».

Стерлинг продолжает, тихо, но с четким посланием: «Иногда это трудно, но в конце концов, мы иногда смотрим на вещи и думаем, что они в 10 раз хуже, чем они есть на самом деле, и сосредотачиваемся на вещах, которые мы не можем контролировать.

«И я думаю, что самое прекрасное в футболе то, что вы тот, кто контролирует. Так что, когда вы на футбольном поле, это вы контролируете. Так что, я думаю, это определенно то, что я узнал в последние годы своей карьеры, что не нужно сосредотачиваться на том, что вы не можете контролировать».

Когда он наконец повесит бутсы на гвоздь, Стерлинг говорит, что семья и футбол останутся близко. Кажется, что игрок «Челси» дал много мыслей на будущее.

«У меня есть мои мальчики, так что, я думаю, моя главная цель, даже сейчас, это дать им как можно больше информации с моим опытом в жизни и футболе, чтобы подготовить их к реальному миру», - заявляет Стерлинг.

«Если я смогу сделать что-то в футболе, это будет, скорее всего, что-то вроде того, чтобы помочь молодым людям найти свой путь в игре. Это то, что приносит мне радость».

«Насколько вам нравится быть отцом?» - спрашивают его.

«Это лучшее чувство в мире», - сияет он. «Это как возможность сформировать и сформировать индивидуума, чтобы он имел положительное влияние на общество. Я не думаю, что есть лучшая роль, которую вы можете иметь».

В разговоре с CNN Спорт Стерлинг назвал футбол «как терапия для меня». Во время своего пребывания в «Куинз Парк Рейнджерс» он упомянул, что клуб не позволял ему ошибаться.

Подготавливаясь к новому сезону с «Челси», Стерлинг надеется, что стабильность вне поля может идти рука об руку с постоянным отличием на нем. Он верит, что правильная среда поможет ему этого достичь, как это было в «Куинз Парк Рейнджерс».

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