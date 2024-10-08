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СпортНовостиЯ не собираюсь тебе говорить.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

 and  Michael Bootcampf
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Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.
Новые товарищи по команде ЛА Лейкерс: Леброн Джеймс и его сын Бронни дебютируют как дуэт.

Ощущая самую глубокую эмоциональную кульминацию в своем профессиональном путешествии, известный спортсмен Леброн Джеймс столкнулся с интенсивным эмоциональным моментом.

В небывалом событии легенда НБА Леброн Джеймс впервые разделил площадку со своим сыном Бронни. Несмотря на этот исторический момент, путь Бронни к тому, чтобы сравняться со статусом своего отца, все еще в процессе. Пока Бронни не сотрясал мир баскетбола.

Леброн, 39 лет, был ошеломлен этим невероятным опытом, назвав его "нереальным" в социальных сетях. Он затем углубился, нарисовав картину чувств отца, играющего в баскетбол рядом со своим сыном. Матч, товарищеская игра против "Финикс Санз" (114-118), был незначительным для Джеймса.

"Для отца", - выразил он эмоционально, - "это значит всё. Формировать жизнь своих детей. Делиться воспоминаниями со своим ребенком. И, в конечном итоге, получить шанс руководить своим ребенком. Это одно из самых полных чувств, которое отец когда-либо мог бы надеяться или мечтать о".

Отношения Леброна с его биологическим отцом, Энтони Макклелландом, были далек от обычных. Макклелланд имеет длительное криминальное прошлое и отсутствовал в жизни Леброна. Этот фон мог объяснить эмоциональную реакцию Леброна на первые четыре минуты и девять секунд, которые он провел на площадке со своим сыном, который отметил 20-летие в этот исторический день.

Главный тренер Дж.Дж. Реддик заранее сообщил обоим Джеймсам об этом грядущем знаменательном событии. Однако даже когда его сын присоединился к нему во втором квартале, Джеймс-старший казался неверящим, размышляя: "Это 'Матрица' или что-то в этом роде? Это не казалось реальным".

К сожалению, Бронни не произвел впечатления на площадке, проведя 13 минут и 25 секунд без очков, и трехочковый бросок, который Леброн пытался ассистировать, не попал. "Не забывайте", - напомнил всем второй звездный игрок "Лейкерс" Энтони Дэвис, - "он новичок. Но мне нравится то, что я вижу от него, особенно в обороне".

Бронни-младший, чувствуя себя "довольно взволнованным", признался, что ему было трудно отличить отца от товарища по команде. "Я все время думаю: 'Это мой отец', потому что это действительно так", - поделился он. На площадке, однако, отец и сын в основном становились товарищами по команде: "Когда я играю, он просто мой товарищ по команде - вот на чем я сосредоточен". Эта двойная идентичность, возможно, окажется сложной, по крайней мере, на данный момент. После того, как Бронни был выбран "Лейкерс" на 55-м месте после одного года университетского баскетбола, он, как ожидается, начнет сезон в фарм-клубе "Саут-Бей Лейкерс".

Несмотря на шумиху в СМИ и ожидания фанатов, Леброн четко заявил: "Я не буду вам говорить", когда его спросили о том, чтобы толкать Бронни к достижению своей собственной величины в баскетболе. Несмотря на выступление Бронни на площадке, эмоции Леброна во время их общей игры были настоящими и явными, подчеркивая уникальную связь между отцом и сыном.

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