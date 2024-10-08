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СпортНовостиМанчестер Сити

"Ман Сити" одержала победу на поле в пасмурный период Премьер-лиги

Возможное влияние на другие команды или клубы

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
У Манчестер Сити есть весомые основания для радости.
У Манчестер Сити есть весомые основания для радости.

"Ман Сити" одержала победу на поле в пасмурный период Премьер-лиги

Манчестер Сити одерживает юридическую победу над Премьер-лигой. Независимый трибунал, состоящий из бывших судей, объявил, что новые правила спонсорства лиги, направленные на предотвращение клубов от искусственного увеличения сделок по спонсорству с компаниями, связанными с их владельцами, являются незаконными.

Чемпионы Англии по футболу, Манчестер Сити, добились своей первой юридической победы над Премьер-лигой. Согласно различным английским СМИ, независимый трибунал постановил, что недавно введенные правила спонсорства лиги являются незаконными. Эти правила направлены на клубы, которые пытаются искусственно завышать свои спонсорские сделки с компаниями, тесно связанными с их владельцами.

Утвержденные в декабре 2021 года после покупки Ньюкасл Юнайтед консорциумом, поддерживаемым Саудовской Аравией, и пересмотренные в марте 2024 года, правила, касающиеся сделок с связанными сторонами (РПТ), получили поддержку 12 клубов высшего дивизиона, против 6 и воздержались 2.

Лига ранее блокировала два спонсорских соглашения Сити, в том числе существенное партнерство с авиакомпанией Etihad, которые теперь признаны незаконными трибуналом. Сити утверждало, что исключение из правил РПТ кредитов акционеров может дать преимущество определенным клубам и исказить рынок. Ведомый Пепом Гвардиолой клуб объявил о своем намерении потребовать компенсацию.

Обе стороны приветствовали решение трибунала, которое в основном проигнорировало возражения Сити. Судьи также признали, что правила необходимы для поддержания эффективности финансового контроля, но теперь они изучат два оспариваемых аспекта.

Это дело не связано с дисциплинарной комиссией Премьер-лиги, которая в настоящее время расследует 115 предполагаемых нарушений финансовых правил Сити, некоторые из которых датируются 2009 годом. Основные обвинения касаются доходов от спонсорства, отношений с деловыми партнерами и операционных расходов, в том числе нераскрытые выплаты тренерам и игрокам.

Решение трибунала может иметь значительные последствия для других клубов Премьер-лиги, работающих в аналогичных финансовых условиях, таких как Арсенал и Брайтон энд Хоув Альбион, которые также получили кредиты от своих владельцев. Решение установило, что кредиты акционеров и владельцев не подпадают под правила РПТ, что означает, что лиге не хватает полномочий регулировать такие сделки.

Юридическая победа Манчестер Сити над Премьер-лигой имеет значительные последствия для футбольного клуба. Решение освобождает кредиты акционеров и владельцев от правил лиги о сделках с связанными сторонами, что потенциально может быть выгодно другим клубам, таким как Арсенал и Брайтон энд Хоув Альбион.

После решения трибунала Манчестер Сити планирует потребовать компенсацию от Премьер-лиги, еще больше подчеркивая решимость клуба оспорить правила лиги.

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