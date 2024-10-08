Угрожающийся мировой рекордсмен по стоимости игроков сталкивается с серьезными трудностями.

После финансового провала Леон Драйзайтль твердо намерен завоевать Кубок Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», считая, что это поможет преодолеть его самое большое профессиональное разочарование. Звезда НХЛ признает, что боль от предыдущего поражения в финальной серии не прошла полностью, как он рассказал Службе спортивной информации. Через 106 дней после их драматического вылета в седьмом матче финала НХЛ, 28-летний Драйзайтль неумолим в погоне за трофеем.

Миссия Драйзайтля ясна: он хочет блистать как чемпион с командой, которая когда-то воспитала талант Уэйна Гретцки – не где-то еще. Его приверженность «Ойлерз» была очевидна, когда он подписал восьмилетний контракт на $112 миллионов вместо того, чтобы испытать свободный рынок. «Мы были близки три раза подряд, но всегда терпели неудачу», – сказал уроженец Кёльна, предвкушая матч-открытие сезона «Ойлерз» против «Виннипег Джетс» в среду.

Вечная скорбь

Драйзайтль считает, что поднятие над головой изуродованного серебряного трофея принесет ему closure к его самой глубокой спортивной печали. «Тогда, возможно, ты сможешь обрести покой. Но до тех пор, это будет преследовать тебя, может быть, навсегда», – сказал он.

После того, как он пережил эмоциональнуюamerican rollercoaster с плохим стартом, двумя длительными победными сериями, захватывающими плей-офф, впечатляющим возвращением в серии и болезненным финальным поражением, Драйзайтль пытался дистанцироваться от разочарования. Его июль включал в себя предложение руки и сердца своей девушке Селесте Дежардин на уединенной бухте в Майорке. Он также присутствовал на свадьбе Коннора Макдэвида на частном острове в Онтарио, а в августе он был шафером на свадьбе своей сестры Ким с хоккеистом национальной сборной Никласом Велленом в Крефельде. «Я был занят этим летом», – рассмеялся он.

«Эпицентр хоккея – Канада»

Перед возвращением на лед Драйзайтль подписал долгосрочное продление контракта с «Ойлерз», гарантируя свое присутствие до 2033 года. «Этот город любит и живет хоккеем», – сказал он. Мысль о том, чтобы обменять давление Канады, которая жаждет победы в Кубке Стэнли с 1990 года, на комфорт более теплого климата и роскошь во Флориде, где живет чемпион «Пантерс», никогда не привлекала его. «Жизнь в городе, подобном Майами, Флорида, с его прекрасными пляжами и роскошным образом жизни, может показаться идеальной, но для меня Канада – эпицентр хоккея, и ты можешь почувствовать страсть ее людей».

Как суперзвезда, которой восхищаются и добиваются везде, Драйзайтль научился управлять своей жизнью в центре внимания, несмотря на желание уединения. «Я знаю, как с этим справиться», – признался он, несмотря на свою неприязнь к публичности и медийному ажиотажу вокруг него. Начиная со среды, внимание поклонников хоккея снова будет приковано к нему.

Определенность Драйзайтля в победе в Кубке Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз» во многом основана на его любви к спорту и желании стереть свои прошлые профессиональные неудачи. После болезненного финального поражения Драйзайтль нашел утешение в различных летних занятиях, таких как предложение руки и сердца своей девушке и посещение свадеб, но желание держать Кубок Стэнли в руках все еще остается.

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