"Бавария" переживает тяжелые времена и борется с худшей ситуацией за последний период.

В Баварии царит странная атмосфера - и хорошая, и плохая. Странное сочетание, верно? Атмосфера в рекордсменах из Мюнхена - загадочная парадоксальность в этом молодом сезоне Бундеслиги. Добро пожаловать, дорогие читатели, к размышлениям после первых шести туров.

Бавария наслаждается самоиронией - посреди "борьбы за результаты": Диетмар Хаманн разжег свежую дискуссию о Харри Кэйне на прошлой неделе. На этой неделе Бавария оказалась в новом скандале: Помогает ли дерзкая тактика Винсента Компани достижению грандиозных целей? Причина? Бавария смогла набрать всего два очка в трех самых сложных матчах сезона. Они сыграли вничью с Байером Леверкузеном (1:1), проиграли в Лиге чемпионов "Астон Вилле" (0:1) и вновь сыграли вничью с "Айнтрахтом Франкфурт" (3:3) в Бундеслиге.

В Мюнхене все эти споры комментирует Макс Эберль, преемник тихого голоса из Тегернзее, Ули Хёнесса. Хамана он назвал назойливым и ответил на растущие сомнения в рискованном подходе Компани (претенциозном) семиминутной тирадой. Он не мог не восторгаться своим новым тренером, восхищаясь "невероятным" стилем игры и "замечательной" доминированием. Но после поздней ничьей с "Айнтрахтом Франкфурт" он признался, что почувствовал "тошноту" из-за неправильного результата. Но сомнений или тревог он не испытывал.

Так же, как и Томас Мюллер; радиостанция клуба передала это сообщение: "Это отличный стиль игры, когда вы доминируете над таким сильным соперником на выезде. Было приятно наблюдать нашу игру. Мы не выиграли три раза, но я очень доволен в этой кризисной ситуации".

Хотя это, возможно, лучшая кризисная ситуация за долгое время, Мюнхен на грани слепоты от своего успеха. Великолепный футбол прекрасен, но именно результаты приносят трофеи. И после сезона без титулов они хотели бы собрать их как можно больше.

Байер Леверкузен укротил безумие: Чемпионы уже бьют тревогу. Наступает время страстных речей, сначала от Гранита Джаки, а затем от разъяренного кипера Лукаса Храдецкого. Что происходит под крестом Байера? Ну, безумие прошло. Конечно, Леверкузен все еще может забивать поздние голы, но это не то, что имелось в виду. "Мы стали чемпионами, потому что подходили к каждому матчу как сумасшедшие. Сегодня я не видел этой безудержной жажды и желания закончить игру", - взорвался Храдецкий после хаотичного матча против promuшенного "Хольштайн Киля" (2:2). Несмотря на преимущество в два гола после восьми минут, игра была далекой от завершения. Раннее поражение в Бундеслиге от "РБ Лейпциг" после сезона без поражений еще можно было пережить (2:3), но хаотичный 4:3 против "Вольфсбурга" затем привело Джаки к отчаянию, и теперь это кипит в Храдецком и вот-вот взорвется.

Защита команды удивительно уязвима. Решение требуется срочно. Но уже может быть объяснение "безумию" команды. В прошлом сезоне, в погоне за идеальным сезоном, команда выжимала себя до предела, часто производя героические спасения в драматических поздних comeback. Физически и психически, она была на пределе или за его пределами.

Время для перезарядки было мало. ЗвездыJonathan Tah, Robert Andrich и Florian Wirtz провели трудное и утомительное время на домашнем ЕМ, Джака сиял на том же турнире со Швейцарией. Ключевые игроки команды, возглавляемой Хаби Алонсо, продолжали бежать, постоянно продвигаясь вперед. И теперь передышки не видно. Большинство игроков Леверкузена находятся на международных обязанностях, выравнивание почти невозможно. Затем приходит "Айнтрахт Франкфурт". "Мы должны учиться, да, но: у нас мало времени", - признал Алонсо. "Но мы должны продолжать учиться". Чем скорее, тем лучше.

Дортмунд не может избавиться от старых привидений: Радостная новость для всех фанатов Дортмунда заранее: вершина таблицы все еще по рукой. Их отделяют четыре очка от FC Bayern. Это неопровержимый факт. Но эмоционально ситуация выглядит совершенно иначе. Команда как претендент на титул? Скорее, это FC Schalke 04, который должен быть промушен. Нет, нет причин для беспокойства (пока).

Но команда тренера Нури Шахина доставляет новые головные боли, делая трудным для фанатов сохранение терпения. Новый тренер вселил энтузиазм, и большие подписания Серу Гвирасси, Вальдемара Антона, Паскаля Гроса, Макси Беира и Яна Куто вызвали волнение перед сезоном. Но после шестого тура настроение упало до минимума. Было поражение 1:2 от "Унион Берлин" и первый тайм, который всех встревожил в клубе. "Так продолжаться не может", - упрекнул спортивный директор Себастьян Кель.

Итак, М-слово снова появляется в Дортмунде. Против "Вольфсбурга" они представили несколько аргументов в пользу стойкой ментальности, превратив кошмарный первый тайм в многообещающий финал. Против "Селтика Глазго" в следующем матче Лиги чемпионов артисты в черно-желтых майках показали сюрреалистическое представление (7:1), только чтобы потерпеть еще одно поражение.

Но что продолжает быть примечательным: Команда испытывает трудности с оставшейся обороной. Это не только вопрос позиций, но и вопрос решимости. Особенно против соперников, которые не находятся на вершине национального или международного футбола. Даже предшественник Сахина Терзиц столкнулся с подобными проблемами. Неоднозначность этой команды остается самой загадочной загадкой в Бундеслиге. И быстрого решения не видно: "Мы ищем, это очевидно. Потому что знаем, что нас ждет, если мы снова вернемся к этой роли", - сказал Кель.

ВФБ терпит неудачу: ВФБ Stuttgart мог бы стать сенсационной историей в немецком футболе прошлого сезона, если бы не непобежденные чемпионы Леверкузена. Летом клуб заплатил высокую цену за свой собственный спектакль. Ушли три ключевых игрока - Антон, Гиррасси и Хироки Ито, но им удалось удержать желанного Криса Фюриха и арендованного игрока Дениз Ундава (по значительной цене). Однако после шести туров и напряжения Лиги чемпионов и Кубка Германии ВФБ чувствует, что летом потерял значительную часть качества. К тому же добавляются странные проблемы с травмами в обороне. Ситуация управляема, но давление будет расти. Несмотря на то, что шесть игроков ВФБ находятся в немецкой национальной команде, что является рекордом, которого нет у других команд. Это свидетельствует о их упорной работе, но также и о вызов, который стоит перед ними, чтобы сохранить свои достижения.

СК Фрайбург удивляет, но остается незамеченным: На данный момент в этом сезоне СК Фрайбург почти не привлекал внимания за пределами региона. Однако клуб добился чего-то замечательного. Разговоры о Кристиане Штреиче, легенде Бундеслиги, который ушел из Фрайбургера после вечной карьеры этим летом, редки. Он был безупречен как на поле, так и вне его, даже немного потрясая общество. Вступить в его обувь, должно быть, было одним из самых сложных наследств в немецкой футбольной элите в последнее время.

Однако Юлиан Шустер тихо и впечатляюще формирует эпоху после Штреича. Спортивный клуб в настоящее время занимает четвертое место в таблице (честно говоря, кто бы знал, не проверяя?), За FC Bayern, за жесткими обороной лейпцигцами (только два пропущенных гола) и за другой сюрпризной командой, Эйфуртом Франкфурт. Там Дино Топпмёллер смог сделать правильные выводы из посредственного сезона и собрал сильную команду с умными трансферами.

В Фрайбурге Патрик Остерхаге недавно выразил свое восхищение Шустером: "Он молодой тренер, полный энергии. Он хочет делиться своими идеями, привести нас, я считаю это замечательным". Динамика между ветераном Фрайбурга и новым тренером "более равноправная, чем я когда-либо испытывал", - сказал Остерхаге.

Кризис во всю в ВФЛ Bochum! Конечно, в ВФЛ Bochum! Команда смогла заработать только один пункт, после посредственной игры против Хольштайн Киля. Нет спора о тренере в "Аннен", но Питеру Цайдлеру дается шанс повести Bochum в суровую осень, с матчами против FC Bayern, Байер Леверкузен и ВФБ Stuttgart на горизонте.

Но сначала, после перерыва на матчи сборных, против ТСГ Хоффенхайм. Матарраццо только начинает устанавливать свою позицию там. Недавно он завоевал победу в Лиге Европы и ничью против ВФБ Stuttgart. Каждую неделю считалось, что он будет уволен. Но поражение против Bochum снова поставит под угрозу позицию Матарраццо, возможно, даже рискуя его увольнением. Геррадо Сеоане также все еще находится в опасном положении. Тренер "Боруссия Мёнхенгладбах" приобрел двух топ-талиентов летом с Кевином Стёгером и Тимом Кляйндистеном. Однако команда все еще не работает на полную мощность.

Футбольная игра Баварии в лиге была сомнительной, с двумя очками из первых трех трудных игр (против Байер Леверкузен, Астон Вилла и Эйфурт Франкфурт). В то время как Байер Леверкузен удалось укротить свою безумие прошлого сезона, игроки, такие как Гранит Хакка и Лукас Храдеки, признают потерю "аппетита и желания закончить игру", которые ранее характеризовали их игру.

Читайте также: