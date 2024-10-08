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СпортНовостиЯ не собираюсь врать.

Самая дорогая фигура в мире борется с сильным дискомфортом.

Драйсайтл упорно преследует Кубок Стэнли

 and  Hanna Hofmann
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В данном случае это можно выразить как:
В данном случае это можно выразить как:

Самая дорогая фигура в мире борется с сильным дискомфортом.

Несмотря на облегчение от недавних свадеб и щедрый гонорар, Леона Драйзайтль все еще помнит горький вкус поражения в финале НХЛ. "Ты никогда не избавляешься от этого полностью", - честно признался он информационному агентству Sports Information Service. Через 106 дней после своего вылета в седьмом финале Кубка Стэнли Драйзайтль и Эдмонтон Ойлерс снова борются за престижный трофей.

У Драйзайтля незавершенное дело: его конечная цель - стать героем на старом поле деятельности Уэйна Гретцки - ничего меньше. В результате он подписал восьмилетний контракт на 112 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире, и отказался изучать рынок свободных агентов. "Мы трижды подряд проигрывали", - подчеркивает 28-летний немец, готовясь к матчу-открытию сезона Ойлерс против Виннипег Джетс, "мы близко, но еще не там".

Неувядающее сожаление

Драйзайтль считает, что он сможет по-настоящему преодолеть свое самое глубокое сожаление только тогда, когда он физически получит искаженный серебряный трофей. "Тогда ты можешь, возможно, принять это. Но до тех пор, оно останется с тобой, может быть, навсегда".

После трудного пути, отмеченного катастрофическим стартом, двумя захватывающими победными сериями, напряженными плей-офф, драматической голевой серии, стремительном повороте событий после трех ранних поражений и разгромном поражении, Драйзайтль пытался отвлечься. В июле он сделал предложение своей возлюбленной Селесте Дежарден в уединенной бухте на Майорке. Затем он присутствовал на свадьбе своего товарища по команде Коннора Макдэвида на частном острове в Онтарио, а в августе он праздновал на свадьбе своей сестры Ким с немецким хоккеистом национальной сборной Никласом Велленом в Крефельде, которого он посетил в Париже на Олимпийском финале. "Я был занят этим летом", - рассмеялся он, имея в виду количество мероприятий.

"Страна хоккея в самом лучшем виде"

Перед тем, как снова выйти на лед, он подписал продленный контракт с Эдмонтоном до 2033 года, тем самым перекрыв свой предыдущий контракт. "Это стало нашим домом, любовь города к хоккею заразительна", - объяснил он. Переезд, например, в победившие Пантеры во Флориду, чтобы убежать от давления в Канаде, которая ждала победы в Кубке Стэнли с 1990 года, был немыслим для него. "Жить на пляже, иметь бассейн дома, все это мило", - признал он, "но ничто не сравнится с страстью, которую Канада испытывает к хоккею".

И "кёльнский парень" приспособился к прелестям славы - быть узнаваемым и подходимым везде. "Я хорошо подготовлен к этому", - заявил он, несмотря на свое часто заявленное нежелание находиться в центре внимания и праздновать свои достижения. С завтрашнего дня все взгляды снова будут на нем.

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