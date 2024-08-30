Звезда НХЛ Годро и его брат пострадали в дорожном происшествии с участием автомобиля.

Шокирующие новости для «Коламбус Блю Джекетс» и всего НХЛ: семикратный участник Матча всех звёзд Джонни Гаудреау скончался. Команда из Огайо объявила об этом. «Коламбус Блю Джекетс потрясены и опечалены этой невосполнимой утратой», - говорится в заявлении. Гаудреау и его младший брат Мэтт погибли в результате несчастного случая.

Джонни (31) и Мэтт Гаудреау (29) якобы катались на велосипедах возле своего родного города Сэйлем, Нью-Джерси, когда в четверг вечером их сбил автомобиль. Водитель джипа якобы пытался обогнать SUV справа, когда тот уступил Гаудреау. Водителя подозревают в вождении в нетрезвом виде. Расследование продолжается.

«Заразительная любовь к игре»

Гаудреау, ласково называемый «Джонни Хоккей», играл в НХЛ 11 лет, проведя 9 сезонов в «Калгари Флэмз» и 2 в «Блю Джекетс». «Флэмз» выбрали американского игрока на драфте 2011 года под 104-м номером. «Эта душераздирающая потеря лишает нас части нашей семьи. Джонни был и всегда будет любимым членом семьи «Флэмз» и обожаемым во всей Калгари», - написали канадцы в социальных сетях.

«Джонни был не только fenomenalным хоккеистом, но в первую очередь любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем свои deepest соболезнования его жене Мередит, его детям Ноа и Джонни, его родителям, их семье и друзьям в связи с внезапной утратой Джонни и Мэтта», - написали «Блю Джекетс».

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен также скорбит вместе со всеми. «Заразительная любовь Джонни к игре и его потрясающие навыки на льду заслужили ему прозвище «Джонни Хоккей», но он был гораздо больше, чем просто великолепным хоккеистом», - сказал комиссар в официальном заявлении лиги. «Мы скорбим вместе с его товарищами по команде, членами «Блю Джекетс» и «Флэмз», его многочисленными хоккейными друзьями и бесчисленными фанатами по всему миру, для которых он создал незабываемые моменты на льду и за его пределами».

НХЛ оплакивает внезапную кончину Джонни Гаудреау, семикратного участника Матча всех звёзд, который провёл 11 сезонов в лиге, в основном в «Калгари Флэмз». Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен признал заразительную любовь Джонни к игре и его мастерство на льду, ласково называемое «Джонни Хоккей».

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