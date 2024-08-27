- Звезда НБА Леброн Джеймс посещает завод Mercedes-Benz.

НБА-легенда Леброн Джеймс посетил завод Mercedes в Синдельфингене. Он присоединился к CEO Оливеру Кальтенюсу, который ранее объявил об их спонтанной поездке в LinkedIn. Кальтенюса заметили с 39-летним Джеймсом, одетым в casual-стиль - шорты и шлепанцы. Первые сообщения пришли от местных газет "Штутгартер Цайтунг" и "Штутгартер Нахрихтен".

Кальтенюс позже выразил благодарность на LinkedIn, сказав: "Большое спасибо Леброну, его команде и фантастической команде Mercedes-Benz за то, что сделали этот момент одним из моих самых ярких в 2024 году". Ранее Кальтенюс наблюдал за Джеймсом во время матча Lakers против Сербии в полуфинале.

Во время визита Леброн Джеймс выразил свой энтузиазм в отношении участия в будущих Олимпийских играх, подчеркнув свою любовь к спорту за пределами баскетбола. CEO Mercedes-Benz и легенда НБА также обсудили возможные сотрудничества для продвижения Олимпийских игр через свои платформы.

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