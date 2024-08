- Звезда кабаре Ричард Роглер мертв.

Он был одной из самых важных фигур в немецкой кабаре-сцене: Ричард Роглер скончался. Ему было 74 года, как объявила его семья во вторник в Кёльне. Роглер, первый ведущий известной серии WDR "Пики полуночи", считался пионером политического театрального искусства. Согласно сообщениям, уроженец Кёльна скончался в воскресенье.

Обладатель премии Гримме Роглер, родом из Верхней Франконии, начал свою карьеру в 1974 году с детского театра и выступал дуэтом "Настоящий Антон" с Генрихом Пахлем. С 1986 года он выступал с сольными программами.

В течение десятилетий он reaches a large audience throughout Germany with numerous successful programs and received the German Cabaret Prize several times before retiring from the touring business in 2018. Роглер принадлежал к ансамблю "Scheibenwischer" и также moderated the public broadcasting television shows "Society Evening", "Rogler's Raging Cabaret", and "Rogler's Freedom".

В некрологе его семья сказала, что Роглер уникально сочетал "неисчерпаемую энергию, актерское мастерство, священный гнев и глубокую любовь к своим персонажам, чтобы сплести вместе театр и кабаре, большой мир и маленькое искусство, политическую актуальность и человеческие бездны в совершенно новую форму".

Его коллега по кабаре Вильфрид Шмидтлер отдал ему дань уважения как "гигантскому образцу для подражания". "Для меня это было открытие, когда я впервые увидел его на сцене", - сказал 69-летний Шмидтлер агентству дпа в Кёльне. "Стоять на сцене с таким носом, выражать свою точку зрения так яростно и остроумно".

Неформальный юмор и великолепное умение представлять вещи Роглера поразили его, сказал 69-летний Шмидтлер, который регулярно появлялся на "Пиках полуночи". "Он повлиял на меня и многих других артистов кабаре навсегда".

В интервью дпа в 2015 году Роглер сказал: "Я не чувствую себя чем-то особенным, я демократ по своей природе и всегда работал по принципу: если кто-то чувствует себя атакованным или обиженным, не волнуйтесь, потому что следующий будет через десять минут".

