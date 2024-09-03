Зверев сожалеет о упущенной возможности для мести и финала US Open

Победа на Открытом чемпионате США все еще ускользает от Зверева: точно так же, как и на Уимблдоне, Зверев не смог обыграть Фritца в четвертьфинале. Немецкий теннисист не смог выдержать темп Фritца в решающие моменты.

Александр Зверев боролся изо всех сил, но в итоге этого оказалось недостаточно. Мечта немца о победе в своем первом турнире Большого шлема остается неосуществившейся, так как его путь на Открытом чемпионате США закончился в четвертьфинале против Тейлора Фritца. Зверев уступил более энергичному американцу 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) после 3 часов и 26 минут.

"Я должен играть на своем лучшем уровне", - заявил Зверев перед матчем, но в переигровке матча Уимблдона, который он проиграл Фritцу в пяти сетах, немец боролся с самого начала. Во многих обменах он играл слишком пассивно на своем дебюте на гигантском стадионе "Артур Эш", не используя слабые стороны своего соперника.

Фritz был более агрессивным игроком с самого начала, оказывая давление на Зверева с помощью сильных возвратов. Зверев казался пассивным во многих обменах, заработал лишь несколько свободных очков и боролся с ракеткой в тай-брейке, который Фritz доминировал. Несмотря на почти равные статистические показатели, первый сет был упущен после 55 минут.

Зверев кажется сдавшимся

"Фritz был хорошо подготовлен, у него была хорошая стратегия", - похвалил Борис Беккер на sportdeutschland.tv, как американец оставался более агрессивным игроком, а Зверев реагировал. Но он боролся - и воспользовался своей возможностью, когда она внезапно представилась: с первым брейк-пойнтом матча он повел 5:3, в итоге сравняв счет.

Было ли это случайностью? Так казалось, когда Фritz сделал брейк в второй игре третьего сета, ведя 3:0. Но Зверев боролся. Однако он не смог воспользоваться слабостями Фritza. Американец собрал свои силы - и на подаче Зверева воспользовался своим пятым сет-пойнтом, чтобы выйти вперед. Не в последнюю очередь потому, что действовал более решительно.

Зверев не смог найти решение в четвертом сете, иногда даже казалось, что он сдался. Беккер неоднократно упоминал, что Звереву не хватало уверенности, "искры не было", - критиковал он. Фritz, с другой стороны, придерживался своего плана и теперь вышел в свой первый полуфинал Большого шлема.

В полуфинале Открытого чемпионата США, однако, сыграют Кевин Кравиц и Тим Пюц. Немецкий дуэт обыграл аргентинских ветеранов Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени 6:7 (11:13), 6:4, 6:1 после изнурительного первого сета. Их выход в полуфинал является их наибольшим достижением на турнире Большого шлема вместе с их полуфиналом на Уимблдоне 2023 года.

Несмотря на все усилия, навыки Александра Зверева не хватило, чтобы одержать победу на Открытом чемпионате США, так как он проиграл Тейлору Фritцу в напряженном матче. Поражение в четвертьфинале продолжает борьбу Зверева за победу в своем первом турнире Большого шлема в теннисе.

Даже на гигантском стадионе "Артур Эш" Фritz переиграл Зверева своей агрессивной игрой, оказывая давление на немца с помощью сильных возвратов и используя ошибки своего соперника.

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