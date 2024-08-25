Зверев преодолевает загадку своего постоянного кашля.

В крупных турнирах Большого шлема Александр Зверев неоднократно был близок к завоеванию желанной победы, но его организм обычно не выдерживал – но на этот раз в Нью-Йорке он не хочет быть ограниченным. Несмотря на вновь возникшие проблемы со здоровьем.

Даже во время предматчевой подготовки в жаркой атмосфере Нью-Йорка олимпийский чемпион кашлял в левый кулак, и его недавние проблемы со здоровьем не полностью исчезли перед началом US Open. Тем не менее, финалист 2020 года кажется готовым к erne попытке завоевать свою первую победу в турнире Большого шлема. "Если я смогу играть на своем лучшем уровне и оставаться сосредоточенным, у меня будут возможности", - заявил Зверев перед своим матчем против партнера по Кубку Дэвиса Максимилиана Мартера на понедельник. "Я все еще кашляю, но в остальном все в порядке".

Сложности со здоровьем

Это было далек от нормы в последнее время. Зверев выбыл из четвертьфинала Олимпийских игр в Париже, сославшись на головокружение и наблюдая за несколькими мячами. Он также испытал трудности в последующем поражении в Монреале, сильно кашляя. По словам Зверева, анализы крови не дали ответа на причину его симптомов. "У меня нет понятия, что это такое. Некоторые значения были очень низкими, и мой организм был истощен", - признался четвертый номер мира. "Я не был болен, это не было COVID, я был очень уставшим, очень истощенным".

Улучшение результатов

Однако график результатов Зверева показал стабильный рост его выступлений после напряженного полуфинала против итальянца Я닛та Сина на турнире Cincinnati Masters 1000. Тем не менее, на протяжении всей своей карьеры физическое состояние Зверева часто мешало ему в погоне за своей первой победой в одном из четырех ведущих турниров. Это случалось неоднократно после его recovery от серьезной травмы лодыжки летом 2022 года.

В прошлом году он получил травму бедра перед полуфиналом French Open против норвежца Каспера Рууда. На US Open он также получил мышечную травму после изнурительных четвертьфинальных матчей против испанца Карлоса Алькараса и не смог дать отпор. В начале этого сезона у Зверева была лихорадка перед полуфиналом против россиянина Даниила Медведева на Australian Open.

Останется ли Зверев нереализованным обещанием на турнирах Большого шлема?

Его второе появление в финале Большого шлема этим летом в Париже закончилось пятисетовым поражением от 21-летнего Алькараса. Останется ли Зверев нереализованным потенциалом на турнирах Большого шлема в свете растущего нового поколения? По крайней мере, два выдающихся легенды считают, что золотой медалист Олимпиады в Токио может одержать победу в трех сетах. "У него есть способности, чтобы выиграть турнир Большого шлема", - прокомментировал шведская легенда Бьорн Борг, выигравший титул 11 раз. "Он стал психологически сильнее, у него больше уверенности в себе. Он может выиграть на любом покрытии".

И американская легенда Джон Макэнро тоже восхищается им. "Что больше всего впечатляет, так это его подача", - сказал 65-летний. "Я никогда не видел игрока, который бы подавал так же сильно, как он, и обладал такими мощными ударами с земли". Зверев продемонстрировал это во время тренировочного матча против россиянина Карена Хачанова на дне детей на US Open. Там он хочет превратить упущенные возможности с предыдущих турниров Большого шлема в мотивацию: "Опыт, который я получил в этом году, все еще в моей голове, но как положительный, потому что я чувствую, что очень, очень близок".

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, в том числе частые приступы кашля и головокружения, Зверев настроен преодолеть эти трудности и завоевать свою первую победу в турнире Большого шлема на US Open. Ранее его проблемы со здоровьем и физической формой мешали его выступлениям на турнирах Большого шлема, приводя к ранним вылетам и упущенным возможностям.

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