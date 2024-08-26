- Зверев победил в домашнем противостоянии во время US Open

Александр Зверев похлопал своего олимпийского друга Максимилиана Мартера по спине и улыбнулся, выйдя победителем из трудного испытания. С некоторым трудом немец по происхождению одержал победу в немецком поединке в Нью-Йорке 6-2, 6-7 (5-7), 6-3, 6-2, обеспечив себе место во втором раунде. После 2 часов и 53 минут Зверев воспользовался первым матч-болом в напряженном матче с множеством ошибок с обеих сторон. Следующим его соперником будет победитель матча между французом Александром Мурером и австралийцем Адамом Уолтоном.

"Это не было легко, он меня знает и даже жил со мной на Олимпиаде. Это был сложный матч", - поделился Зверев.

В частности, вторая партия принесла олимпийскому чемпиону по теннису 2021 года некоторые трудности, и он был далек от своей лучшей формы в попытке завоевать свой первый титул на турнире Большого шлема. При температуре около 30 градусов Зверев допустил множество невынужденных ошибок, швырнул ракетку и поспорил со своей командой, где initially сидели его мама Ирина и девушка София Томалла. Обычно она находит просмотр матчей своего сына вживую слишком волнительным.

Мартерер и Зверев жили в одной комнате на Олимпиаде

Изначально Мартерер, занимающий 100-е место в мире, не смог пробиться в основную сетку US Open и попал в нее только благодаря отказу финского игрока Эмиля Руусувуори. Во время Олимпиады в Париже 29-летний Мартерер и младший Зверев жили в одной комнате в общежитии немецких теннисистов в Олимпийской деревне.

Зверев не смог сохранить свой récente положительную тенденцию в игре. Его обнадеживающая серия на турнире Masters-1000 в Цинциннати, несмотря на близкое поражение в трех сетах в полуфинале против лидера мира Янника Сенера, была впечатляющей. Однако олимпийский чемпион 2021 года в Париже и в Монреале разочаровал фанатов и признался в физических проблемах, таких как головокружение и кашель. В жаркой атмосфере Нью-Йорка Зверев не показывал внешних признаков дискомфорта.

Успешный старт для Зверева

Зверев начал матч с обещаний. Через три минуты он впервые взял подачу соперника благодаря ошибке на бекхенде Мартера и сохранил сильную подачу. Он отразил брейк-пойнт от аутсайдера в первом сете, выиграв сет эйсом, несмотря на некоторые неточные удары по форхенду в длительных розыгрышах на задней линии.

По мере выравнивания конкуренции Мартер держался на равных по скорости. Тем не менее, процент первой подачи Зверева и, следовательно, частота быстрых очков уменьшилась. Он смог отыграть брейк, но в тай-брейке фаворит разглядел промахи, и двойная ошибка на 5-6 привела к потере сета.

Раздражение нарастало. При счете 0-1 Зверев легко отбросил ракетку в сторону, обменялся словами со своей командой на трибуне. Этот небольшой всплеск, казалось, имел положительное влияние: несмотря на продолжение ошибок, Зверев вернул контроль над матчем. После окончания третьего сета он взял подачу Мартера на любую и больше не упустил ни одной игры.

После своего олимпийского опыта в Париже Мартер и Зверев жили в одной комнате в общежитии немецких теннисистов на US Open. Несмотря на сложные условия и множество невынужденных ошибок, Зверев успешно начал свой матч против Мартера на US Open, взяв подачу соперника в первом сете.

Читайте также: