- Зверев испытывает неудачу на US Open

После того, как он уронил повязку на голову, Александр Зверев грустно направился к сетке. Олимпийский чемпион по теннису 2021 года получил уникальную возможность завоевать свой первый титул Большого шлема, но все пошло не так в четвертьфинале US Open против Тейлора Фрица. Несмотря на упорную борьбу, Зверев проиграл 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). Это поражение означало, что он не смог отомстить за свое поражение в четвертьфинале от Фрица на Уимблдоне ранее в этом году.

Пассивность Зверева стала его ахиллесовой пятой. Зверев испытывал трудности в решающие моменты и не смог воспользоваться шансом выйти в полуфинал в Нью-Йорке. Его поражение стало еще одним препятствием на пути к завоеванию титула Большого шлема, так как он довольствовался вторым местом в 2020 году.

"Это большое разочарование для него", - сказал легенда тенниса Борис Беккер на Sportdeutschland.tv: "Я не почувствовал в нем уверенности в четвертом сете". Беккер был откровенен в своей оценке, сказав, что "Фриц был лучшим игроком".

Фриц дебютирует в полуфинале Большого шлема Фриц закрепил свое место в полуфинале, продемонстрировав хладнокровие и точность перед ликующими американскими зрителями на арене Артура Эша. Победа над ним заняла 3 часа и 26 минут, и он встретится либо с Фрэнсисом Тиафо, либо с Григором Димитровым в следующем раунде.

Если бы Зверев прошел, он стал бы первым мужчиной из Германии, выходящим в полуфинал трех турниров Большого шлема в одном сезоне со времен легендарного Бориса Беккера в 1991 году. Однако путь Зверева замедлился в полуфинале на Australian Open и финале French Open, где он проиграл Карлосу Алькарасу.

Упущенная редкая возможность Этот шанс был уникальным для Зверева, так как он мог бы избежать встречи с главными фаворитами до финала, так как действующий чемпион Новак Джокович и испанский талант Карлос Алькарас выбыли рано.

Подобно Уимблдону На травяном классическом Уимблдоне надежды Зверева были разрушены Фрицем, несмотря на то, что он повел 2:0. Его сдерживала травма колена, и Фриц одержал захватывающую победу. "Мы играли некоторые захватывающие матчи в этом году. Я должен выложиться сегодня на этом огромном теннисном помосте", - сказал Зверев перед выступлением. "Энтузиазм здесь заразителен. Все любят играть на такой большой сцене".

Площадка была залита солнцем, и атмосфера была все еще грустной перед 14:00. Оба игрока должны были найти свою игру. После своего первоначального блестящего очка Зверев гордо поднял указательный палец.

Фриц применил тактическую стратегию Фриц имел агрессивный план игры. Коренной калифорниец целенаправленно атаковал сервис Зверева и продвинулся как можно ближе к задней линии, чтобы оказать давление на него с самого начала. Однако Зверев оставался стабильным на сервисе в течение долгого времени - пока не столкнулся с тремя матч-болами при счете 5:6. С впечатляющей серией из семи мощных первых подач Зверев сумел спастись и взял тай-брейк.

Там Фриц оставался спокоен, несмотря на упущенные возможности, и выиграл сет, взяв шесть подряд очков. Зверев казался недовольным настройкой своей ракетки и несколько раз ударил ею.

Подруга Фрица Морган Ридл поддерживала его со скамейки. После поражения на Уимблдоне Зверев раскритиковал некоторых зрителей в боксе Фрица за чрезмерное поведение.

Зверев эмоционально борется Зверев боролся с энтузиазмом. Он сделал потрясающий пас, к восторгу зрителей, и заработал свой первый брейк-пойнт за весь матч, сравняв счет 1:37 часа.

Начало третьего сета Зверева было не впечатляющим, так как он проигрывал 0:3. Но он сумел вернуться в игру. Он атаковал агрессивно и приближался к сетке, обычно завершая очко. К сожалению, Зверев снова провалился при счете 4:5 и проиграл сет Оскару Отту.

Напряжение в четвертом сете было очевидным, и снова потребовался тай-брейк. Здесь Отт оставался спокоен, как и в первом сете, и одержал победу.

Путь Александра Зверева к титулу Большого шлема в 2022 году потерпел существенное поражение, когда он проиграл в четвертьфинале US Open Тейлору Фрицу, упустив шанс стать первым мужчиной из Германии, выходящим в полуфинал трех турниров Большого шлема в одном году со времен Бориса Беккера в 1991 году, учитывая раннее выбывание главных фаворитов Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

Несмотря на поражение Александра Зверева в четвертьфинале, нельзя отрицать, что он имеет сильное присутствие в мире тенниса, завоевав золотую медаль Олимпиады по теннису в 2021 году и заняв второе место в Большом шлеме 2020 года.

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