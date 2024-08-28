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Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
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- Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

Александр Зверев вытер пот со лба, празднуя победу, а Юле Нимейер не мешкая нырнула в ледяную купель. Два немецких теннисиста-звезды преодолели испытание жарой на US Open, пройдя в третий раунд без потери ни одного сета. Олимпийский чемпион из Токио Александр Зверев провел упорный матч, чтобы обыграть француза Александра Муillera 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, одержав победу благодаря своей силе.

"Он играл великолепный теннис, особенно в конце второго сета, он был лучше меня", - похвалил своего соперника Зверев. "Это довольно сложные условия, сегодня очень жарко. Так что я доволен, что прошел дальше".

Упорство Зверева в тай-брейке

В отличие от своей первой игры против товарища по Кубку Дэвиса Максимилиана Мартера, Зверев избежал трудного четвертого сета в жарких 30+ градусах на турнире Большого шлема в Нью-Йорке. В тай-брейке второго сета Зверев отыгрался с 2:5 и выиграл пять подряд очков.

27-летний Зверев встретится с аргентинцем Томэсом Мартином Этчеверри в 1/16 финала, который обыграл своего соотечественника Франсиско Серандоло в пяти сетах.

Зверев играл на стадионе Луиса Армстронга, где было немного прохладнее из-за тени и легкого ветерка. Там Юле Нимейер пришлось бороться с пакетами со льдом на голове против полуденного солнца Нью-Йорка. Дортмундский теннисист впервые за два года вышла в третий раунд турнира Большого шлема. 25-летняя Нимейер обыграла японку Мойуку Учиджу 6:4, 6:0.

"Это невероятно - выйти в третий раунд", - восторгается Нимейер. "Было важно сохранить этот импульс с начала второго сета и продолжать атаковать".

Возвращение на прежний уровень

Нимейер задавала темп с самого начала в жарких 30+ градусах и обыграла японку, которая ранее обыграла Тамару Корпач. Нимейер теперь сыграет против олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Цинвэнь. Ее близкая подруга Ева Лис, однако, не смогла завоевать место во втором раунде, уступив чешке Марии Боузковой 2:6, 6:1, 5:7.

Нимейер поразила публику, дойдя до четвертьфинала Уимблдона в 2022 году и 1/16 финала US Open, но затем резко упала, опустившись на 175-е место в мире. В этом сезоне она снова на подъеме, сейчас она 101-я в мире и готова вернуться в топ-100 после US Open. "Это не было просто, приятно видеть, что мы остаемся на курсе", - говорит она. "У меня есть команда, которая всегда верила в меня. Приятно иметь возможность отплатить им сейчас".

Нимейер о своей трансформации: "Я стала совершенно другим игроком"

"Я стала совершенно другим игроком, совершенно другим человеком", - описывает свою трансформацию Нимейер с тех пор, как она взлетела два года назад. "Я стала более зрелой как игрок и как личность". Она интерпретирует теннис "совершенно по-новому" благодаря Михаэлю Гесеру - своему менеджеру, который в основном тренирует ее с конца прошлого года.

Нимейер доминировала в матче, большинство очков было выиграно ею или проиграно соперницей. При счете 4:3 она получила лечение левой ноги кремом и бинтом из-за волдырей.

С двойной ошибкой на задней руке Учиджу Нимейер взяла подачу и, через 61 минуту, выиграла первый сет. Сопротивление японки ослабло. После длительной паузы на смене сторон Нимейер выиграла шесть геймов подряд. С вторым матч-болом Borussia Dortmund фанат закрепила свое место в третьем раунде и $215,000 призовых после 96 минут.

Александр Зверев и Юле Нимейер оба обеспечили себе места в третьем раунде US Open, продолжая впечатлять на турнире Большого шлема. В мужской сетке Зверев сыграет против аргентинца Томэса Мартина Этчеверри, который также прошел в пятисетовом матче. В женской сетке Нимейер встретится с олимпийской чемпионкой из Китая Чжэн Цинвэнь в следующем раунде, стремясь продолжить свою впечатляющую comeback-сезон.

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