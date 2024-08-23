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СпортНовостиПроверка на допинг

Зверев говорит о грешниках: сильная связь не изменит их.

Обсуждения вокруг признанных положительных допинг-тестов Я닅ки Винucumber и его последующего оправдания также привлекают внимание на Открытом чемпионате США. Александр Зверев впервые публично комментирует этот вопрос.

 and  Grigoriy Williams
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Вскрылись риторика Зверева о первичных обвинениях Синера в применении допинга: после их...
Вскрылись риторика Зверева о первичных обвинениях Синера в применении допинга: после их полуфинальной встречи в Цинциннати, где Зверев потерпел поражение, он впервые прокомментировал первичные утверждения о положительном тесте Синера на допинг.

- Зверев говорит о грешниках: сильная связь не изменит их.

Зверев утверждает, что его положительные отношения с соперником Синнером не страдают из-за недавнего оправдания последнего после того, как два теста на допинг показали положительный результат на запрещенный анаболический стероид клостебол. "У меня нет мнения, так как у меня нет достаточной информации", - сказал олимпийский чемпион по теннису 2021 года, комментируя случай Синнера на US Open. "Синнер - замечательный парень, которого я узнал за пределами корта. Наши отношения всегда были положительными, и это не изменится".

После двух положительных тестов в марте и последующей временной дисквалификации Синнер был оправдан независимым судом, согласно итальянской теннисной федерации Itia. Версия о том, что запрещенное вещество попало в его организм случайно во время массажа, была признана правомерной.

Зверев нашел что-то "немного странным"

Itia опубликовала информацию об оправдании и положительных тестах только во вторник. "Единственное, что кажется мне странным, - это то, что все произошло в один день", - заметил Зверев. Всемирное антидопинговое агентство (Wada) тщательно проанализирует решение и при необходимости может обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

В качестве первого сеянного игрока Синнер дебютирует на US Open в понедельник. 23-летний теннисист недавно одержал победу на турнире Masters-1000 и обыграл Зверева в полуфинале на пути к победе.

Зверев выразил удивление по поводу хронологии результатов тестов на допинг Синнера, заявив: "Единственное, что кажется мне странным, - это то, что все произошло в один день". Несмотря на это, он подчеркнул, что положительные отношения с Синнером остаются неизменными, как он уже отмечал ранее: "Наши отношения всегда были положительными, и это не изменится".

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