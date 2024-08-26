Зверев готов к встрече во втором раунде со своим товарищем по команде

Александр Зверев торжественно похлопал Максима Мартерера по спине и улыбнулся после того, как преодолел трудное испытание в их матче в Нью-Йорке. Немецкая пара встретилась в Большом Яблоке, и Зверев одержал победу со счетом 6-2, 6-7 (7-5), 6-3, 6-2, обеспечив себе место в втором раунде. После напряженного матча, длившегося 2 часа и 53 минуты, Зверев одержал победу на первом матч-боле, в результате многочисленных ошибок со стороны обоих соперников. Его следующим противником в следующем раунде станет победитель матча между французом Александром Мюллером и австралийцем Адамом Уолтоном. "Это не было легкой прогулкой, он меня знает и был моим соседом по комнате на Олимпиаде. Это был довольно напряженный матч."

Второй сет оказался особенно трудным для чемпиона Олимпийских игр по теннису 2021 года, который показал плохую игру и был далек от своей лучшей формы, стремясь к желанному первому титулу Большого шлема. При температуре 30 градусов Зверев допустил несколько невынужденных ошибок, швырнул ракетку на землю в раздражении и вступил в жаркий спор со своей командой, где initially сидели его мать Ирина и девушка София Томалла. Как правило, Ирина слишком напряжена, чтобы наблюдать за матчами своего сына с трибун.

Мартерер и Зверев - соседи по комнате на Олимпиаде

Мирный номер 100 Мартерер initially не прошел квалификацию на US Open, но получил доступ в основную сетку после отказа финского игрока Эмиля Руусувуори. В возрасте 29 лет сакс Мартерер и младший Зверев делили комнату в общежитии немецких теннисистов в Олимпийской деревне на Олимпийских играх в Париже.

Зверев столкнулся с трудностями в реализации своего недавнего прогресса в форме. Несмотря на многообещающую подготовку на турнире Masters 1000 в Цинциннати, где он reached полуфинал, несмотря на близкое поражение в трех сетах от мира номер один Яник Сина, Зверев ранее подвел в Монреале и Париже, ссылаясь на физические недомогания, такие как головокружение и кашель. Жара в Нью-Йорке не seemed to negatively affect Zverev.

Сильный старт Зверева

Зверев начал матч с сильного выступления, сломав serve своего соперника всего через три минуты благодаря ошибке Мартерера на backhand. Он сохранил сильный serve, успешно отразив break point от аутсайдера благодаря точным ударам с форхенда, закрыв сет в достойные 30 минут с эйсом.

Матч стал напряженным, так как Мартерер держался на равных в плане скорости. Однако процент first serve Зверева и быстрые возможности выиграть очки уменьшились. Он смог вернуть брейк, но раздраженный выпад и double fault при счете 5-6 в тай-брейке в конечном итоге привели к проигрышу сета.

Начало раздражения, Зверев легко бросил ракетку на землю и поспорил со своей поддержкой. Однако небольшой эмоциональный всплеск, похоже, оказал положительное влияние, позволив Звереву снова взять контроль над матчем, несмотря на продолжающиеся ошибки. Он закрыл третий сет, сломав serve Мартерера на любви 3-2, и остался непобежденным до конца.

В разгар их напряженного матча Мартерер и Зверев поделились значительной связью как бывшие соседи по комнате на Олимпиаде. Несмотря на то, что Мартерер не прошел initial квалификацию на US Open, он получил место в основной сетке после отказа Руусувуори.

С трудом поддерживая свою форму, Зверев начал матч сильно, воспользовавшись ошибками Мартерера, чтобы легко выиграть первый сет. Однако второй сет оказался трудным для теннисного чемпиона, так как он столкнулся с многочисленными ошибками и трудным соперником, в конечном итоге проиграв сет в тай-брейке.

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