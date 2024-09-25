Зверев долгое время страдал от респираторных заболеваний.

После триумфа на Лaver Cup теннисист Александр Зверев решил взять небольшой перерыв и снялся с турнира в Пекине. Профессиональный спортсмен уже давно боролся со здоровьем, и теперь он знает, что ему мешало. Несмотря на это, он полон надежд на скорое возвращение на корт.

Зверев был вынужден отказаться от участия в пекинском турнире уровня 500 из-за пневмонии. После успешного выступления на Лaver Cup в Берлине на прошлой неделе, второй номер рейтинга мира решил дать себе и организму заслуженный отдых. "К сожалению, у меня диагностировали пневмонию, что объясняет мои физические проблемы в последнее время", - сказал Зверев. "Теперь я должен сосредоточиться на своем здоровье, чтобы как можно скорее вернуться на корт".

27-летний Зверев должен был выступить в паре с итальянцем Яником Синнером в качестве второго сеянного в столице Китая. "Очень жаль, что я не смогу принять участие в China Open. Я буду скучать по своим преданным китайским болельщикам в Пекине и надеюсь скоро снова выступить перед ними", - сказал Зверев.

Участие в Кубке Дэвиса остается неясным

Зверев вновь выразил обеспокоенность лихорадкой и кашлем во время Лaver Cup в Берлине на прошлой неделе. Рецидивирующие проблемы со здоровьем преследовали уроженца Гамбурга на протяжении всего сезона. Недавно Зверев также критиковал плотный график турниров и слишком длинный сезон.

Немец планирует принять участие в турнире Masters-1000, который пройдет с 2 по 13 октября в Шанхае. После этого у него запланированы турниры в Вене и Париже, а затем ATP Finals для восьми лучших игроков в Турине.

Участие Зверева в финалах Кубка Дэвиса, запланированных на конец ноября в Малаге, остается неопределенным. Капитан команды Михаэль Кольманн изначально не включил Зверева в состав, но оставил место для возможного включения олимпийского чемпиона в Токио в последнюю минуту.

Зверев с сожалением пропускает пекинский турнир Кубка Дэвиса из-за своей пневмонии. Кроме того, он должен был выступить в паре с Синнером на этом турнире, но его проблемы со здоровьем вынудили его сняться.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Зверев выразил желание принять участие в турнире Masters-1000 в Шанхае, надеясь оправиться от своих недугов.

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