Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиТеннис

Зверев долгое время страдал от респираторных заболеваний.

 and  Wendy Allen
Время чтения 2 минут
Не смотря на борьбу с легочной инфекцией, Зверев одержал значительную победу на Лaver Cup минувшие...
Не смотря на борьбу с легочной инфекцией, Зверев одержал значительную победу на Лaver Cup минувшие выходные.

Зверев долгое время страдал от респираторных заболеваний.

После триумфа на Лaver Cup теннисист Александр Зверев решил взять небольшой перерыв и снялся с турнира в Пекине. Профессиональный спортсмен уже давно боролся со здоровьем, и теперь он знает, что ему мешало. Несмотря на это, он полон надежд на скорое возвращение на корт.

Зверев был вынужден отказаться от участия в пекинском турнире уровня 500 из-за пневмонии. После успешного выступления на Лaver Cup в Берлине на прошлой неделе, второй номер рейтинга мира решил дать себе и организму заслуженный отдых. "К сожалению, у меня диагностировали пневмонию, что объясняет мои физические проблемы в последнее время", - сказал Зверев. "Теперь я должен сосредоточиться на своем здоровье, чтобы как можно скорее вернуться на корт".

27-летний Зверев должен был выступить в паре с итальянцем Яником Синнером в качестве второго сеянного в столице Китая. "Очень жаль, что я не смогу принять участие в China Open. Я буду скучать по своим преданным китайским болельщикам в Пекине и надеюсь скоро снова выступить перед ними", - сказал Зверев.

Участие в Кубке Дэвиса остается неясным

Зверев вновь выразил обеспокоенность лихорадкой и кашлем во время Лaver Cup в Берлине на прошлой неделе. Рецидивирующие проблемы со здоровьем преследовали уроженца Гамбурга на протяжении всего сезона. Недавно Зверев также критиковал плотный график турниров и слишком длинный сезон.

Немец планирует принять участие в турнире Masters-1000, который пройдет с 2 по 13 октября в Шанхае. После этого у него запланированы турниры в Вене и Париже, а затем ATP Finals для восьми лучших игроков в Турине.

Участие Зверева в финалах Кубка Дэвиса, запланированных на конец ноября в Малаге, остается неопределенным. Капитан команды Михаэль Кольманн изначально не включил Зверева в состав, но оставил место для возможного включения олимпийского чемпиона в Токио в последнюю минуту.

Зверев с сожалением пропускает пекинский турнир Кубка Дэвиса из-за своей пневмонии. Кроме того, он должен был выступить в паре с Синнером на этом турнире, но его проблемы со здоровьем вынудили его сняться.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Зверев выразил желание принять участие в турнире Masters-1000 в Шанхае, надеясь оправиться от своих недугов.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Американская гимнастка Джордан Чайлз из сборной США смотрит вперёд перед финалом на снарядах на...
Спорт

Юридические представители Джордан Чилс утверждают, что документальные доказательства показывают, что оправдание для отнятия бронзовой медали сводится к "фактической неточности".

Джордан Чайлз подала в Федеральный верховный суд Швейцарии новый иск, оспаривающий решение, которое стоило ей олимпийской бронзовой медали, как заявили её представители во вторник.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Финал Лиги чемпионов 2027 года не пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».
Спорт

УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов

УЕФА в очередной раз исключает Милан из финала Лиги чемпионов UEFA ищет новое место для финала Лиги чемпионов 2027 года. Причиной этого изменения стало то, что Милан не смог гарантировать, что его стадион Сан-Сиро и сопутствующие объекты будут в идеальном состоянии к моменту проведения мероприятия. В результате Милану пришлось отказаться

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Какие сущности уполномочены передавать визуальные материалы матчей Бундеслиги в предстоящем сезоне?
Спорт

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников

Влияние решения DAZN на Лигу и ее сторонников Третья попытка: Лига планирует продать права на трансляцию и максимизировать доходы. Аукцион продлится почти две недели, с неопределенной датой начала, что оставляет неясным, кто будет транслировать матчи Бундеслиги в сезоне 2025-2026. Ниже приведены некоторые вопросы и ответы. Каковы последствия для болельщиков? Из-за

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
К 2024 году в дизайне автомобилей, судя по всему, будут модны гладкие экстерьеры и светящиеся...
Авто

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения

Уменьшенная мощность в BMW 1-й серии, но удовлетворенность от вождения Второе поколение переднеприводного BMW 1 Series готовится вернуться на рынок после пятилетнего отсутствия. Является ли этот новый модельный ряд шагом вперед? Когда пять лет назад дебютировал первый переднеприводной BMW 1 Series (первым переднеприводным BMW был 2 Series Active Tourer в

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На станцииNordbahnhofв Берлине находится памятный сайт, демонстрирующий перечеркнутый звезду...
Политика

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения

Наблюдающие власти показывают, что свидетели усиливают антиеврейские настроения C 7 октября произошел "рекордный" рост антисемитских настроений, как отмечает комиссар Кляйн. "Голый и наглый антисемитизм во всех его проявлениях" сейчас более распространен, чем когда-либо со времен 1945 года, не только в Германии, но и во всем мире.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Сгорбленные плечи могут спровоцировать неприятное напряжение в верхней части спины.
Главные темы

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении

Быстрое восстановление физической структуры в первоначальном положении Если внимательно присмотреться к вашему отражению в зеркале, можно заметить, что одно плечо немного выше другого. Это распространенная проблема у многих людей, как отмечает физиотерапевт Александр Сроковский из Баден-Бадена. В течение длительного времени это неравенство может привести к проблемам, вызывая напряжение и боль.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно