Зрители, посещающие пляж, встречают лося на Узедоме

Пляжное шоу в Аhlbeck: Взрослая лосиха удивила толпу, неожиданно появившись в прибрежной зоне. Множество зрителей были притянуты к месту, когда животное неоднократно пыталось достичь берега, а затем возвращалось в Польшу. Это не первый случай, когда Ворпоммерн принимает такого гостя.

По словам Клауса Крафта из отдела спасения животных Ворпоммерн-Грефсвальд, лосиха, скорее всего, пришла из ближайших лесов. Животное несколько раз пыталось выйти на сушу. Авторитеты и полиция пытались поддерживать безопасное расстояние, но некоторые зрители игнорировали правила, что усложняло задачу по их отгораживанию. Один фанат даже нарушил границы, чтобы сделать несколько фотографий.

Лосиха была полностью взрослой, по словам Крафта, весившей от 700 до 1000 килограммов. Несмотря на свой величественный вид и природную красоту, важно не недооценивать потенциальные риски, которые они представляют.

Повышение населения в Польше

Лоси не имеют естественных врагов. Хотя они обычно не агрессивны, они могут причинить травмы своими рогами или массой, если чувствуют угрозу или провокацию. Также были риски для собак, гулявших на пляже. Крафт подтвердил, что лоси время от времени можно увидеть в этом районе.

Ранее сообщалось, что интенсивная охота в начале 1990-х годов привела к значительному снижению численности лосей в соседней Польше. Однако после прекращения этой инициативы популяция лосей в регионе начала процветать. Сообщения из района Ворпоммерн-Грефсвальд показали, что эти животные время от времени плавают через Одер, достигая Бранденбурга и Ворпоммерна. Молодые самцы лосей, ищущие свою территорию и партнеров для спаривания, являются обычным явлением в этой части региона.

Лось, заплывший через Одер из Польши, был замечен, приближаясь к берегу Балтийского моря. Несмотря на увеличение численности лосей в Польше из-за сокращения охоты, важно поддерживать безопасное расстояние и уважать их территорию, чтобы избежать любых конфликтов.

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