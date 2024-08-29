- "Золото теперь цель": финальный этап соревнований по настольному теннису

Взволнованные Стефани Греб и Юлиане Вольф крепко обнялись. Немецкая пара по настольному теннису в паре одержала триумфальную победу над норвежским дуэтом, возглавляющим рейтинг, со счетом 3:2, и теперь они готовятся побороться за золото в пятницу вечером (20:00). "Если мы дошли до этого момента, то будем бороться за золото", - прокомментировала Вольф, которая страдает от расстройства движений.

Их соперниками были две китайские спортсменки Хуан Вэньцзюань и Цзинь Ючэн. "Мы никогда не играли против этой пары", - призналась Греб. "Посмотрим, как все пойдет. У нас будет перекусить и потом точно ляжем спать". Они уже обеспечили себе медаль, пробившись в четверку лучших.

Однако день Греб не начался с высокой ноты. После внезапной проверки ракетки прямо перед четвертьфиналом против Морган Кайо и Люси Отье из Франции (3:1) 36-летней спортсменке пришлось поменять свое снаряжение из-за слишком длинных шипов, и она пробилась через первый раунд со вторым ракеткой. Матч начался с 15-минутной задержкой, пока Греб прикручивала вторую ракетку к своей протезе. "Веселая история", - усмехнулась она с ноткой иронии.

Надежды немецкой сборной по баскетболу на колясках рухнули

Наличие федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера не смогло помочь немецкой сборной по баскетболу на колясках, которая уступила фаворитам из Великобритании со счетом 55:76 (25:32). Несмотря на то, что они смогли сократить разрыв до четырех очков в третьем квартале, команда, тренируемая Михаилом Энгельом, в конечном итоге потерпела поражение от лучшей команды мира. "Разница была в том, что мы слишком много очков отдали и допустили слишком много необязательных ошибок", - объяснил Энгель.

Маике Хаусбергер и Пиер Сэнка едва не завоевали бронзу в трековом велоспорте. Хаусбергер, родившаяся без предплечий и нижних конечностей, проиграла бронзовый финал швейцарской спортсменке Флурине Риглин, несмотря на то, что лидировала в начале гонки. "Я все равно довольна своей игрой. Я даже не планировала участвовать в гонке на 3000 метров", - сказала 29-летняя спортсменка. Сэнка также не смог завоевать бронзу в гонке на 3000 метров, заняв четвертое место.

Разочаровывающее выступление Элены Шотт в плавании

Элена Шотт, страдающая травмой спинного мозга, неожиданно не смогла пробиться в финал в заплыве на 50 метров вольным стилем. Шотт, завоевавшая три бронзовые медали в Токио три года назад, надеется на лучший результат в пятницу в индивидуальной смешанной эстафете на 200 метров.

Несмотря на неудачу в четвертьфинале, Греб и Вольф смогли вернуться в игру и пробиться в полуфинал против французского дуэта Морган Кайо и Люси Отье. Несмотря на проблемы с ракеткой, Франция играла важную роль в том, чтобы сохранить матч напряженным.

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