Золотая медаль, рекордный Каппель, занял первое место

Золото уплывает из рук: специалист по метанию диска Niko Kappel завоевывает серебро на Паралимпиаде. Родившийся в Штутгарте спортсмен недоволен своей игрой и не может решить, стоит ли праздновать или уйти в "разочарованное пьянство".

Паралимпийский чемпион мира по метанию диска Niko Kappel не смог завоевать вторую золотую медаль на играх. Мировой рекордсмен из Швабского Гмюнде довольствовался серебром в классе F41 для лилипутов в Париже, метнув диск на 13,74 метра, уступив узбекскому сопернику и победителю Токио Бобирджону Омонову (14,32).

"Я фактически отдал золотую медаль сегодня. Я не показал хорошего результата", - сказал он в интервью ARD. "Я не мог найти свой ритм сегодня. Я знаю, что мог сделать больше". Он все еще не решил, будет ли вечером празднование или "разочарованное пьянство".

Kappel вошел в "Стад де Франс" фаворитом, завоевав мировой титул ранее в этом году и улучшив свой собственный мировой рекорд до 15,07 метров. Во французской столице Kappel, которого поддерживали около 80 болельщиков из дома, не смог преодолеть отметку в 14 метров.

Тренировки с олимпийским чемпионом

Kappel выглядел все более раздраженным перед своим последним броском, ища совета у своего тренера, а затем уединялся в течение нескольких минут из внутренней зоны, "чтобы добавить напряжения в ноги", - объяснил Kappel. Но это не принесло положительных результатов. С серебром Kappel завоевал первую немецкую медаль в легкой атлетике на четвертый день соревнований.

Омонов уже начинал давить на Kappel со своего второго броска. Двукратный чемпион мира также побил свой собственный паралимпийский рекорд на 26 сантиметров золотым броском. Kappel, который регулярно тренируется с олимпийским чемпионом Йемиси Огунлейе, не смог ответить. После золота в Рио и бронзы в Токио 29-летнему спортсмену удалось собрать полный комплект медалей.

В финале по длинному прыжку для слепых T12 категории Андреас Вальзер показал свой лучший результат сезона - 6,73 метра, несмотря на боль в спине, но этого не хватило для попадания на подиум, уступив 15 сантиметров.

Колясочница Мерле Менье не смогла пробиться в финал на 1500 метров. 20-летней спортсменке из Майнца потребовалось 3:21,86 минуты, чтобы финишировать шестой в своем заплыве, уступив всего одну секунду времени квалификации. Только пятеро лучших спортсменов из двух заплывов прошли в финал.

Несмотря на завоевание мирового титула и побитие собственного рекорда в этом году, звезда легкой атлетики Niko Kappel не смог завоевать вторую золотую медаль на Паралимпиаде, довольствуясь серебром в классе F41. Тренируясь с олимпийским чемпионом Йемиси Огунлейе, Kappel столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны своего узбекского соперника Бобирджона Омонова, который побил свой собственный паралимпийский рекорд, чтобы завоевать золото.

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