- Знаменитый Титаник разрушается, удивительное открытие ученых

"Титаник" неумолимо погружается в свою водную могилу, передняя часть корабля четко видна на фотографиях и видео с недавнего погружения к месту крушения в Северной Атлантике. Передняя часть роскошного корабля, затонувшего в 1912 году, стала почти символическим зрелищем благодаря фильму Джеймса Кэмерона "Титаник". Миллионы зрителей знакомы с трогательной сценой Роуз (Кейт Уинслет) и Джека (Леонардо ДиКаприо), раскинувших руки на носу корабля, и Джек кричит: "Я король мира" - прямо на краю океанского лайнера. Сейчас на правом борту корабля зияет большая дыра.

Нос лишился значительного куска своего ограждения, длиной около 4,5 метров, как объясняется в посте на Reddit. В течение многих лет оно служило символом прочности "Титаника". Изменение образов служит жестоким напоминанием о том, что корабль действительно разваливается. "После 112 лет покоя на дне Северной Атлантики суровые условия океана начинают сказываться", - заключила компания.

Более Двух Миллионов Фотографий и Ценные Находки

Во время экспедиции в июле и августе было сделано более двух миллионов фотографий корабля-призрака, что стало первой такой экспедицией компании с 2010 года. Корабль, проданный как непотопляемый при его запуске, столкнулся с айсбергом во время своего первого плавания из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году и затонул. Из более чем 2200 человек, находившихся на борту, погибли более 1500. Обломки были найдены в 1985 году, расположенные юго-восточнее провинции Ньюфаундленд в Канаде на глубине около 3800 метров.

Место крушения служит богатым хранилищем для исследователей. Во время экспедиции были найдены многочисленные артефакты, которые компания планирует извлечь в будущих миссиях. Среди них исследователи нашли радость в бронзовой статуе римской богини Дианы высотой 60 см, которая когда-то украшала камин в салоне первого класса.

Когда каюта открылась, статую выбросило. В последний день последнего погружения она была замечена и сфотографирована в поле обломков. Теперь впервые за 112 лет видны "изящные и изящные" черты Дианы.

Исследователи Озабочены Разрушением

Медленное разрушение обломков беспокоит исследователей уже давно. Бактерии разъедают металл, из которого был построен корабль, как сообщает компания с 2010 года. Как сообщает компания, базирующаяся в Атланте, Джорджия, бактерии, разрушающие корпус корабля, ржавчина и океанские течения способствуют разрушению обломков.

В начале 1990-х годов компания получила права на управление местом крушения и с тех пор организовала несколько экспедиций. Были извлечены, отреставрированы и частично выставлены технические приборы, ювелирные изделия, монеты и другие сувениры.

despite all efforts, the decay of the wreck is inevitable, the company states. This only further motivates researchers to document and preserve the evidence of the past before it's too late.

Несмотря на все усилия, разрушение обломков неминуемо, заявляет компания. Это только further motivates researchers to document and preserve the evidence of the past before it's too late.

Место крушения стало богатым хранилищем для исследователей, где "Титаник" - всего лишь один из них. Со временем суровые условия океана нанесли значительный ущерб этим кораблекрушениям, что вызывает опасения по поводу их сохранения.

Читайте также: