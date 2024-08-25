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ОбществоНовостиГермания, летовая сказка.

Знаменитый немецкий режиссер отмечает свой 65-й день рождения.

Сонке Вортманн стал известен благодаря фильмам "Один среди женщин" и "Чудо Берна". Его день рождения приходится на 25 августа, что делает его 65-летним.

 and  John Stellmacher
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Благодарно обошла профессию футболиста: директор Сонке Вортман, известный по работе над культовыми...
Благодарно обошла профессию футболиста: директор Сонке Вортман, известный по работе над культовыми фильмами

- Знаменитый немецкий режиссер отмечает свой 65-й день рождения.

Влияние Сёнке Вортманна (65) на немецкую культуру неоспоримо

Ясно, что Сёнке Вортманн занимает значимое место в немецкой культурной истории, что подтверждается личным посланием Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера в честь его 65-летия. Штайнмайер признал Вортманна одним из величайших немецких режиссеров, хваля его вклад в повышение культурной репутации страны через свою работу.

В пресс-релизе к дню чести Вортманна президент написал: "Ваше интуитивное чувство визуального восприятия и составление различных тем позволяет вам выразить суть нашего общества удивительным образом. Ваши фильмы погружают нас, зрителей, в богатое полотно жизни со своим юмором, глубиной, противоречиями и желаниями."

Фильмы Вортманна обладают уникальной способностью выносить на передний план общественные вопросы, даже в легких комедиях. Они сохраняют связь с современными дискуссиями и исследуют то, что объединяет нацию или разделяет ее.

Прорыв с "Allein unter Frauen"

Это было очевидно с самого начала с его комедией "Allein unter Frauen" (1991), фильмом, который стал его большим прорывом. Сюжет вращается вокруг упрямого мачо, которого заставляют жить в женской коммунальной квартире и служить подопытным в социальном эксперименте. Центральный вопрос: как такой жесткий мачо может превратиться в просвещенного человека, который уважает и чувствителен к женщинам?

В своих недавних комедиях влияние Вортманна на общественные тенденции становится более очевидным. Это особенно заметно в его фильмах в стиле камерной пьесы, таких как "Frau Müller muss weg!" (2015), "Contra" (2021) и "Eingeschlossene Gesellschaft" (2022), где он юмористически и иногда неожиданно исследует немецкую систему образования и ее персонажей или иллюстрирует упадок культуры дискуссий. В "Der Vorname" (2018) ужин среди состоятельных людей принимает неожиданный оборот, когда кто-то делает нетактичный шутку о том, чтобы назвать своего сына Адольфом.

Спорт как инструмент рассказывания историй

Одна из отличительных черт кинорежиссуры Вортманна - частое использование мифов о спорте для рассказывания сильных историй о том, что объединяет нацию. Некоторые из его наиболее примечательных работ включают "Das Wunder von Bern" (2003), фильм, который пересматривает историческую победу Германии в футболе на чемпионате мира 1954 года, и документальный фильм "Deutschland. Ein Sommermärchen" (2006), который рассказывает о национальной футбольной команде перед и во время чемпионата мира 2006 года, проходившего в Германии.

Для Вортманна спорт - это не просто инструмент. Он видит в нем средство для рассказывания захватывающих историй. "Спорт - это один из многих способов рассказывать истории", - сказал он "Netzathleten". "Меня это очень волнует. Спорт всегда предоставляет параллели с жизнью. Есть иерархии, эмоции, триумф, страсть. И командная работа имеет решающее значение, особенно в командных видах спорта. Через спорт вы учитесь важным социальным урокам, вот почему я призываю моих детей заниматься спортом."

Криминальные триллеры на горизонте?

Согласно интервью 2022 года, Вортманн может в будущем уйти от футбольных фильмов. "Я могу исключить футбольное поле", - сказал он, "Я уже достаточно выразился на эту тему через кино. Вместо этого я рассматриваю возможность сделать криминальный фильм". Гибкость и открытость Вортманна к новым вызовам обещают захватывающее будущее для немецкого кино.

После значительного влияния Сёнке Вортманна на немецкое кино можно представить летнюю сказку, действие которой происходит в Германии, исследующую культуру и общественные вопросы через призму криминального фильма.

В свете различных жанров, которые Вортманн освоил, интересно представить себе криминальный триллер, который мог бы потенциально захватить внимание нации так же, как его фильмы о футболе и социальные комментарии.

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