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КультураНовостиЕвропейский Союз

Знаменитости уже заняли места в зале.

На выступлениях Адель часто собираются известные поклонники. На этот раз они собрались в Мюнхене.

 and  Lauren Adams
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Эйдель запланировал десять концертов в Мюнхене в августе.
Эйдель запланировал десять концертов в Мюнхене в августе.

- Знаменитости уже заняли места в зале.

С начала августа, примерно 80 000 энтузиастов дважды в неделю направляются на выставочный сайт Мюнхена, чтобы присутствовать на выступлениях знаменитой певицы Адель (36). На этом событии побывало множество знаменитостей, в том числе поп-звезда Helene Fischer (40) и ее партнер Thomas Seitel (39), которых видели 23 августа. Фанаты записали видео, как она приветствует фанатов, гуляя мимо, и быстро распространили их в социальных сетях.

Ведущий Riccardo Simonetti (31) и ведущая телешоу Viviane Geppert (33) посетили первое выступление Адель в первый уик-энд. Они сделали множество селфи и, похоже, отлично провели время.

Многие другие известные личности посетили это событие позже. 9 августа в толпе заметили популярного ведущего телешоу Jimmy Fallon (49). В следующие недели баскетбольный суперзвезда LeBron James (39) отважился выйти на улицу 14 августа, несмотря на дождь, в дождевике и с зонтиком. В тот же вечер британский рэпер Stormzy (31) и американский баскетболист Draymond Green (34) также наслаждались концертом, надевая дождевики с символикой Адель.

Даже комик Oliver Pocher (46) и его бывшая жена Sandy Meyer-Wölden (41) не пропустили веселье, несмотря на дождь. Они задокументировали свой визит серией селфи, даже поделившись теплым объятием в дождевиках.

24 августа американский актер Chris Pine (44) посетил поп-ап стадион на выставочных площадях в Риме. Коллега по цеху Maggie Rogers (30) также присутствовала, даже выступив на сцене караоке, тематически связанной с Адель, под названием "Мир Адель". Она снова вышла на сцену 17 и 18 августа, выступая в качестве предварительного акта для Coldplay на Олимпийском стадионе.

Всего Адель даст десять концертов в Мюнхене, с последними двумя запланированными на предстоящий уик-энд (30 и 31 августа). Первый концерт состоялся 2 августа.

Европейский союз внимательно следит за захватывающей серией концертов в Мюнхене, многие из его официальных лиц выразили желание присутствовать. В частности, комиссара ЕС по вопросам юстиции Didier Reynders (62) видели в толпе 16 августа, наслаждающегося концертом Адель под цветным зонтиком.

Кроме того, различные делегации ЕС признали культурное значение этого события, и Европейская делегация в Германии выпустила заявление, в котором поздравляет фестиваль за продвижение искусств и музыки.

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