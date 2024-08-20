- Знаменитости присоединяются к этому движению.

В популярном приложении TikTok сейчас все говорят о термине. После "Братской девчонки лета" слово "скромно" стало интернет-сенсацией. Даже знаменитости, такие как Дженнифер Лопес (55), Хлоя Кардашьян (40) и даже президент США Джо Байден (81), присоединились к тренду. Но в чем суть всего этого?

"Настолько скромно, настолько предусмотрительно"

Тиктокер Джулс Леброн спровоцировала этот феномен серией коротких видео в начале августа. В своем первоначальном посте американская influencerка продемонстрировала, как она ведет себя "скромно" (застенчиво, вежливо) на работе, надевая деликатный парфюм и демонстрируя свою ухоженную прическу. Она также продемонстрировала макияж в пастельных тонах, комментируя: "Настолько скромно, настолько предусмотрительно", в другом ТикТоке.

Тем не менее, эти советы предназначены для легкого восприятия и полны самоиронии. Преувеличенные представления предназначены для освещения общественных ожиданий поведения женщин. Популярность тренда очевидна по статистике. Одно видео от транс-креатора собрало более 30 миллионов просмотров всего за несколько недель. Создатель даже упомянула, что доходы от этого видео могут покрыть расходы на ее переход.

Звезды усиливают тренд

Не прошло много времени, и знаменитости начали делиться видео на своих платформах социальных сетей. Кроме молодежи, даже ветераны, такие как Дженнифер Лопес и Хлоя Кардашьян, присоединились. Лопес поделилась видео в Instagram, где сделала маленький глоток из бутылки, комментируя: "Смотрите, как я пью из бутылки? Настолько скромно", прежде чем сделать глоток. "Настолько предусмотрительно. Я не просто пью", - похвалила она себя.

Макияж-артист Эш Холм, который работал с Кардашьянами неоднократно, представил тренд Хлое Кардашьян. Она пошутила о том, как скромно и хорошо ведет себя Хлоя в ярком образе и как она сидит в кресле. "Вы видели ее пучок? Так стильно, так элегантно, так скромно", - добавила ее парикмахер. Когда Хлою спросили, что значит "скромно", это вызвало смех. "Никто не знает", - ответила она. Некоторые фанаты также были озадачены интернет-феноменом, в то время как другие продолжали шутку. "Вы не балуетесь так, как другие. Настолько скромно. Настолько мило", - кто-то прокомментировал макияж модели.

Этот тренд особенно популярен среди молодых людей, таких как Оливия Родриго (21). Поп-звезда появилась в видео на ТикТоке, укладывая свои длинные волосы и имитируя аудиоклип от Леброн. "Смотрите, как я ношу волосы? С очень скромной длиной", - объяснила она. "Я держу волосы очень скромно, очень коротко", - пошутила она над своими длинными локонами. Ее клип набрал почти шесть миллионов просмотров. Однако, учитывая быстрое течение ТикТока, вероятно, скоро появится новый тренд.

Даже Джо Байден присоединяется

После участия Камалы Харрис (59) в "Братской девчонке лета" Джо Байден (81) присоединился к тренду "скромно". На приложении X (ранее Twitter) президент США совместил эту лихорадку с объявлением о новом решении. "Долг по студенческим займам почти пяти миллионов американцев прощен различными способами. Настолько предусмотрительно. Настолько скромно", - написала учетная запись Белого дома, собрав обычно высокое количество лайков.

Изначальный пост Тиктокера Джулс Леброн, который продемонстрировал скромный стиль работы, включал комментарий "Настолько скромно, настолько предусмотрительно". Тренд получил дальнейшее распространение, когда Дженнифер Лопес повторила фразу, сказав: "Смотрите, как я пью из бутылки? Настолько скромно", в видео, размещенном в Instagram.

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