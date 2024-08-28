Знаменитость Осака в восторге от нетрадиционной одежды

Наоми Осака блистает в ярко-зеленом на US Open, возвращается в стиле и поднимает уверенность. Спинка платья украшена огромной мягкой петлей мятного цвета, юбка под стать ей. Крупные петлеобразные наушники и обувь завершают образ на первом матче US Open. Зрители были в восторге, когда теннисная суперзвезда Наоми Осака вышла на корт, и она почувствовала себя еще более уверенно в своем наряде. "Это как надеть костюм супергероя для меня", - поделилась Осака после матча, победив 6:3, 6:2 против латвийки Елены Остапенко.

Ее участие в процессе создания уходило более чем на год, так как она выбирала цвет сама на пресс-конференциях, где говорила о модных элементах. "В моих теннисных нарядах есть уникальная энергия, которая делает меня сильнее, особенно на US Open. Я надеюсь, что это не будет выглядеть слишком вызывающе", - пошутила она, надевая наушники, чтобы выйти на корт. Позже она сняла куртку с заметной петлей на спине во время игры.

"Дух Коби никогда не покидает меня"

Побеждая в одном из своих величайших возвращений на профессиональный тур как мать в этом сезоне, Осака плакала на скамейке после победы над мировой десяткой Остапенко. "Эта победа и электрическая атмосфера невероятно значимы для меня", - выразила она.

После матча она почтила память баскетбольной легенды Коби Брайанта, надев его джерси на пресс-конференции. "Я ношу его джерси после матчей и тренировок, просто потому что это как будто он все еще здесь со мной", - вспоминала она, когда Брайант смотрел одну из ее игр US Open.

Победа Осаки на US Open была отмечена ее данью уважения Коби Брайанту, так как она носила его джерси во время пресс-конференции после матча. Даже на корте US Open дух Коби Брайанта продолжает вдохновлять Наоми Осаку.

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