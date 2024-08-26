- Знаменитость "DSDS" приветствует еще одного ребенка в своей семье.

"DSDS" звезда Александр Клаус (40) теперь гордо называет себя "тройным папой": певец и его супруга Надя Шайвилер (39) стали родителями в третий раз. Они поделились радостной новостью в Instagram в прошлую воскресенье (25 августа). Также они раскрыли пол и прозвище ребенка: "Мы без ума от счастья и бесконечно благодарны, что наш маленький Лайон присоединился к нашей шумной 'семье Клаусов' в полном здравии", - написали они в посте.

Александр поделился фотографией, на которой он лежит на полу, а его старшие дети сидят у него на спине, а Надя держит новорожденного ребенка. Александр держит табличку с надписью "Игра окончена".

"Я не могу описать словами бурю эмоций, которую я испытал в последнее время", - продолжает Александр. "Но давайте я скажу так: нет, я не был одет в костюм ВИННЕТУ в Delivery Room, потому что, да, я присутствовал на родах, потому что Лайон сдержал обещание и начал наши первые отцовские разговоры в утробе и появился на свет в выходной день".

Он объясняет далее: "Невозможно чувствовать себя более гордым, благодарным и одновременно более скромным, чем перед лицом первобытной силы родов, пережитой Надей и женщинами во всем мире! Теперь мы просто узнаем друг друга... Добро пожаловать, маленький Лайон!"

Александр Клаус объявил в Instagram на Пасхальный понедельник (1 апреля), что ждет еще одного ребенка. Он женат на Наде Шайвилер с 2019 года и познакомился с ней во время репетиций мюзикла "Тарзан" в 2010 году. У них двое сыновей, Ленни и Флинн. Александр стал знаменитым, победив в первом сезоне талант-шоу RTL "Поиск суперзвезды" в 2003 году.

После того, как Александр Клаус и Надя Шайвилер поделились своей радостной новостью в Instagram, они получили множество слов поддержки от своих подписчиков. Instagram действительно отличная платформа для таких событий.

Размышляя о своих недавних опытах, Александр выразил благодарность за расширенную семью и глубокие эмоции, которые он испытал, сказав, что костюм ВИННЕТУ не был надеван во время родов.

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