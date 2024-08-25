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Знаменитому олимпийскому победителю Бергеру вручают необычную награду.

 and  Viktoria Klein
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Знаменитому олимпийскому победителю Бергеру вручают необычную награду.

В неожиданном повороте событий она вышла на передний план во время матча за бронзовую медаль Олимпиады, в итоге приведя немецкую женскую национальную футбольную команду к знаменательной победе. Вратарь Анн-Катрин Бергер теперь удостоена индивидуальной награды: она названа "Футболисткой года" по версии "Киккера". Это первый случай, когда вратарь получает эту награду с 1998 года.

Из бывшей больной раком в героиню пенальти на Олимпиаде и теперь футболистка года Германии, Бергер оставила свой след в истории. Она сменила на этом посту Александрию Попп и призналась, что была шокирована: "Я никогда не думала, что это произойдет, и мне нужно было время, чтобы это осознать. Это здорово". Бергер в настоящее время играет за американский клуб Готэм Сити.

Вратари редко получают такие титулы, но Бергер смогла это сделать. Единственным другим вратарем, получившим эту награду, была Сильке Роттенберг в 1998 году. Бергер получила 144 голоса, в то время как Гюльья Гвинн из Баварии получила 71 голос, а Лена Обердорф, недавно перешедшая из Вольфсбурга в Мюнхен, получила 66 голосов.

Временный тренер Хорст Хрубеш назначил Бергер основным вратарем на Олимпиаде, заменив многолетнего стартового игрока Мерле Фрохмс. Несмотря на сложные обстоятельства - Бергер была диагностирована рак щитовидной железы дважды в последние годы, последний раз во время чемпионата Европы 2022 года, она все же смогла вернуться на поле в течение нескольких месяцев каждый раз.

Хрубеш похвалил Бергер, сказав: "Она не только сильный вратарь, но и вдохновляющий человек, который преодолел множество препятствий и всегда боролся". Бергер продемонстрировала свой потрясающий талант на Олимпиаде, где она отразила два пенальти в серии послематчевых пенальти против Канады и забила победный пенальти. В матче за бронзовую медаль против Испании она отразила пенальти на 99-й минуте, обеспечив Германии победу со счетом 1:0 и бронзовую медаль.

"Я просто хотела играть в футбол снова, и я знала, что в меня еще есть что-то", - сказала Бергер. Критикуя предрассудки против старших игроков в европейских лигах, она добавила: "Я сама это испытала: клубы, похоже, не хотят игроков, которым 33 года. Они думают, что ты больше не достаточно хорош". Но это не так в женском футболе.

Новый тренер Кристиан Вюк еще не решил, кто будет основным вратарем, сказав на своей презентации в Франкфурте в пятницу: "Для меня есть два номер один".

Впечатляющая игра Бергер с женской футбольной национальной командой Германии на Олимпиаде еще больше укрепила ее статус выдающегося игрока, когда она отразила пенальти в матче за бронзовую медаль против Испании, обеспечив победу со счетом 1:0. После вдохновляющего возвращения от рака и выдающейся игры на поле многие теперь признают талант вратаря женской футбольной национальной команды Германии, Анн-Катрин Бергер.

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