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Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Футболка, в которой легендарный игрок Нью-Йорк Яgendeчное сses Бейб Руth frappé один из самых знаменитых хоумранов, выставлена на продажу.

 and  Anne Legman
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Знаменитая футболка Бейба Рута может быть продана за рекордные 30 миллионов долларов.

Рут носил свою серую дорожную футболку с номером 3, когда играл против Чикаго Кабс в Мировой серии 1932 года. Перед тем, как ударить пятичасовой хоум-ран в трибуны, он, казалось, жестикулировал в сторону чего-то в центре поля. За последние 92 года "Вызов" стал легендарным в бейсбольной истории, "бесконечно празднуемый, имитируемый и воспроизведенный", согласно пресс-релизу аукционного дома Heritage Auctions, который предлагает продажу. Однако то, на что Рут действительно указывал - на что-то глубоко в поле, например, на флагшток, или на питчера Чикаго Кабс, - остается предметом споров на протяжении многих лет.

"Вызов" - это нечто, о чем мы все еще говорим почти 100 лет спустя, что поразительно", - сказал Крис Айви, директор спортивных аукционов Heritage, в разговоре с CNN. "И мы говорим об этом из-за спора, из-за тайны".

"На самом деле Рут вызывал удар?" - добавил он. "Мы знаем, что он указывает, потому что есть какое-то расплывчатое видео от кого-то на трибунах, но с этого видео нельзя понять, в какую сторону он указывает".

Игры в бейсбол не транслировались до 1939 года, согласно Национальному бейсбольному залу славы, что оставляло журналистам возможность быть первыми, кто сообщал о том, что произошло в тот день. Согласно аукционному дому Heritage, спортивный редактор Джо Уильямс первым опубликовал заголовок, в котором сообщалось, что Рут вызвал удар, сравнивая его с бильярдом, и Рут быстро принял эту историю.

Аукцион пройдет 23-25 августа и представит другие исторические спортивные сувениры, в том числе одну из футболок Майкла Джордана "Последний танец" Чикаго Буллз и подписанную и использованную в игре биту от великого бейсболиста Джеки Робинсона.

Бейб Рут, примерно 1930-й год. Формы известного бейсболиста неоднократно устанавливали рекорды на аукционах.

Другая футболка "Последний танец", которую Джордан носил во время финалов NBA 1998 года, была продана за рекордные $10,1 миллиона в 2022 году, что сделало ее самой дорогой баскетбольной футболкой, когда-либо проданной на аукционе, как сообщалось ранее CNN.

Предварительные ставки на футболку "Вызов" Рут уже превысили $14 миллионов, почти за неделю до того, как она будет доступна на аукционе. Знаменитая форма Янкиз была аутентифицирована дважды, согласно аукционному дому, и может быть сопоставлена с двумя фотографиями из Getty Images и третьей из Chicago Daily News, на которых изображены Рут, товарищ по команде Лу Гериг и менеджер Джо Маккарти в dugout.

Бейсбольная карьера Рут охватывала 22 сезона и включала 714 хоум-ранов и семь титулов Мировой серии. Хотя питчер и аутфилдер лучше всего известен своим временем в Нью-Йорк Янкиз, он выиграл три из своих титулов Мировой серии с Бостон Ред Сокс. В 1936 году он стал одним из пяти первоначальных членов, избранных в Зал славы бейсбола.

В 2019 году футболка Бейба Рут Нью-Йорк Янкиз 1928-1930 годов была продана на аукционе за $5,64 миллиона, что сделало ее самой дорогой вещью из спортивных сувениров, когда-либо проданной на аукционе на тот момент. Предыдущий рекорд составлял $4,4 миллиона за футболку Бейба Рут 1920 года.

В пресс-релизе Айви описал футболку "Вызов" как "самый значительный американский спортивный сувенир, предлагаемый на аукционе в последние десятилетия".

"В свете его истории, его мифологии, мы ожидаем, что когда будет размещена последняя ставка, она установит рекорд как самый дорогой спортивный коллекционный предмет, когда-либо проданный на аукционе", - добавил он.

Владелец такого исторического спортивного сувенира был роскошной возможностью, которой многие участники торгов были рады воспользоваться. Футболка "Вызов" с ее вечным стилем и неотразимым очарованием ожидалась, чтобы побить предыдущие рекорды на аукционе.

Рут носил его в последней Мировой серии своей карьеры.

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