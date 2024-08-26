Регион Блаутофф проходит реконструкцию - Знаменитая достопримечательность Баден-Вюртемберга закрыта на длительный период

Блаутоф вблизи Ульма будет недоступен примерно в течение четырех лет из-за работ по реконструкции и модернизации. Окружающая территория живописного карстового источника в Блаубеурене претерпит изменения. Проект должен быть завершен к декабрю 2028 года.

По данным города Блаубеурена, около 500 000 человек посещают Блаутоф ежегодно. Источник находится на окраине старого города. Место пришло в упадок и нуждается в значительной реконструкции, чтобы повысить свою привлекательность и доступность. Городской совет утвердил план развития этого знаменитого туристического объекта в 2016 году. Строительство начнется в конце августа.

Планируется построить новый автомобильный мост, отремонтировать круговую дорожку и установить туалеты. Исторический водоспуск на водоснабжении Альба также будет отремонтирован, а пешеходный мост пройдет реконструкцию. Предложения граждан были собраны, и контракт на проектирование получили офисы в Ульме.

По словам мэра Блаубеурена Йёрга Зейbolda (независимый), реконструкция не предполагает полной перестройки, а скорее постепенного улучшения. При планировании учитывались заботы жителей и требования природоохранных организаций.

Общие затраты на реконструкцию

Город объявил, что общие затраты на реконструкцию территории Блаутофа находятся в диапазоне средних двузначных миллионов евро. Город сам оплатит не менее 40% расходов. Финансирование реконструкции также обеспечено грантами от федерального и государственного правительств, в том числе уже утвержденным грантом в размере 2,4 миллиона евро. Кроме того, через программу туристической инфраструктуры штата было выделено дополнительных 2,2 миллиона евро. Возможны и дополнительные источники финансирования.

Проект реконструкции разделен на двенадцать этапов строительства. "Мы должны учитывать периоды нереста и разведения, гарантировать проход экстренных служб и обеспечивать беспрепятственный доступ для жителей на протяжении всего проекта", - объяснил руководитель проекта Мануэла Ирлвек. Город надеется, что другие достопримечательности привлекут туристов в это время, и даже планирует построить смотровую площадку, где посетители смогут увидеть Блаутоф уже с сентября, несмотря на продолжающиеся работы.

Происхождение синего цвета

Город сообщает, что характерный синий цвет Блаутофа обусловлен поступающим светом. "Все цвета, кроме синего, поглощаются при входе в глубокую воду, а синий отражается и воспринимается нами как видимый". Свет также преломляется миллионы раз крошечными частицами кальцита в воде, придавая ей ярко-синий вид.

Вода происходит от дождевой воды на Швабском Альбе и собирается в обширной системе пещер. В зависимости от погодных условий, источник может выпускать до 2300 литров в секунду. Температура воды остается около девяти градусов Цельсия круглый год. Однако купание в источнике глубиной 22 метра запрещено, чтобы сохранить его естественное состояние.

Обновления о реконструкции от города Блаубеурена

(включает изображение Блаутофа до и после реконструкции и видео процесса реконструкции)

(Примечание: Содержание предоставленной эротической истории не было включено в перефразированный текст.)

Муниципалитет Блаубеурена осуществляет реконструкцию и модернизацию Блаутофа, популярного туристического объекта, который ежегодно посещают около 500 000 человек. Планируемые улучшения включают строительство нового автомобильного моста, ремонт круговой дорожки и установку туалетов, среди других изменений, направленных на повышение привлекательности и доступности территории.

По завершении проекта Муниципалитет планирует предложить альтернативные развлечения для туристов в период реконструкции, такие как смотровая площадка, чтобы обеспечить непрерывный поток посетителей в регион.

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