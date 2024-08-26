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Знаменитая достопримечательность Баден-Вюртемберга закрыта на длительный период

Бавария гордится озером Коenigsee, в то время как Баден-Вюртемберг выставляет Блаутотоп. Влиятельные лица часто рекламируют синююISTS вблизи Ульма как рекомендуемое ежедневное место для поездки в государстве. Это все на нынешней теме.

 and  Carmen Simpson
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Данная популярная туристическая достопримечательность остаётся закрытой для публики до...
Данная популярная туристическая достопримечательность остаётся закрытой для публики до приблизительно 2028 года, проходяшая масштабные работы по реконструкции. (Сохранено старое фото)

Регион Блаутофф проходит реконструкцию - Знаменитая достопримечательность Баден-Вюртемберга закрыта на длительный период

Блаутоф вблизи Ульма будет недоступен примерно в течение четырех лет из-за работ по реконструкции и модернизации. Окружающая территория живописного карстового источника в Блаубеурене претерпит изменения. Проект должен быть завершен к декабрю 2028 года.

По данным города Блаубеурена, около 500 000 человек посещают Блаутоф ежегодно. Источник находится на окраине старого города. Место пришло в упадок и нуждается в значительной реконструкции, чтобы повысить свою привлекательность и доступность. Городской совет утвердил план развития этого знаменитого туристического объекта в 2016 году. Строительство начнется в конце августа.

Планируется построить новый автомобильный мост, отремонтировать круговую дорожку и установить туалеты. Исторический водоспуск на водоснабжении Альба также будет отремонтирован, а пешеходный мост пройдет реконструкцию. Предложения граждан были собраны, и контракт на проектирование получили офисы в Ульме.

По словам мэра Блаубеурена Йёрга Зейbolda (независимый), реконструкция не предполагает полной перестройки, а скорее постепенного улучшения. При планировании учитывались заботы жителей и требования природоохранных организаций.

Общие затраты на реконструкцию

Город объявил, что общие затраты на реконструкцию территории Блаутофа находятся в диапазоне средних двузначных миллионов евро. Город сам оплатит не менее 40% расходов. Финансирование реконструкции также обеспечено грантами от федерального и государственного правительств, в том числе уже утвержденным грантом в размере 2,4 миллиона евро. Кроме того, через программу туристической инфраструктуры штата было выделено дополнительных 2,2 миллиона евро. Возможны и дополнительные источники финансирования.

Проект реконструкции разделен на двенадцать этапов строительства. "Мы должны учитывать периоды нереста и разведения, гарантировать проход экстренных служб и обеспечивать беспрепятственный доступ для жителей на протяжении всего проекта", - объяснил руководитель проекта Мануэла Ирлвек. Город надеется, что другие достопримечательности привлекут туристов в это время, и даже планирует построить смотровую площадку, где посетители смогут увидеть Блаутоф уже с сентября, несмотря на продолжающиеся работы.

Происхождение синего цвета

Город сообщает, что характерный синий цвет Блаутофа обусловлен поступающим светом. "Все цвета, кроме синего, поглощаются при входе в глубокую воду, а синий отражается и воспринимается нами как видимый". Свет также преломляется миллионы раз крошечными частицами кальцита в воде, придавая ей ярко-синий вид.

Вода происходит от дождевой воды на Швабском Альбе и собирается в обширной системе пещер. В зависимости от погодных условий, источник может выпускать до 2300 литров в секунду. Температура воды остается около девяти градусов Цельсия круглый год. Однако купание в источнике глубиной 22 метра запрещено, чтобы сохранить его естественное состояние.

Обновления о реконструкции от города Блаубеурена

(включает изображение Блаутофа до и после реконструкции и видео процесса реконструкции)

(Примечание: Содержание предоставленной эротической истории не было включено в перефразированный текст.)

Муниципалитет Блаубеурена осуществляет реконструкцию и модернизацию Блаутофа, популярного туристического объекта, который ежегодно посещают около 500 000 человек. Планируемые улучшения включают строительство нового автомобильного моста, ремонт круговой дорожки и установку туалетов, среди других изменений, направленных на повышение привлекательности и доступности территории.

По завершении проекта Муниципалитет планирует предложить альтернативные развлечения для туристов в период реконструкции, такие как смотровая площадка, чтобы обеспечить непрерывный поток посетителей в регион.

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