Знаменитая британская рок-группа Oasis объявляет о воссоединении для тура, запланированного на 2025 год.

Тур стартует 4 июля на стадионе Принсипалти в Кардиффе, Уэльс, где группа выступит в общей сложности 14 концертов по всей Великобритании.

Как сообщалось на X братьями Noel и Liam Gallagher, основателями Oasis, они объявили: "Вот оно, это происходит".

Билеты поступают в продажу в 9:00 местного времени в Великобритании (4:00 ET) 31 августа.

Реюнион не была вызвана конкретным событием; скорее, это было постепенное осознание того, что время пришло, как было заявлено в заявлении группы. Они также планируют запланировать дополнительные концерты за пределами Европы позже в следующем году.

Объявление приходится за два дня до 30-летнего юбилея дебютного студийного альбома Oasis "Definitely, Maybe", выпущенного в 1994 году.

Этот альбом включал популярные треки, такие как "Live Forever", "Rock ‘n’ Roll Star" и "Supersonic", которые способствовали стремительному взлету Oasis к славе.

После распада Oasis в 2009 году братья Gallagher поддерживали напряженные отношения, часто обмениваясь враждебными комментариями в СМИ.

Оба ранее выражали желание воссоединиться. В 2023 году Noel указал на своего брата как на катализатор в интервью KPNW 89.9, заявив, что он должен позвонить ему первым, но выразив готовность выслушать его идеи.

Перед началом тура "Definitely, Maybe" в июне Liam упомянул в интервью, что Noel отклонил предложение о туре воссоединения. "Он отказался", - заявил он в интервью Mojo в феврале. "Это был крупный тур, существенный доход. Он отклонил предложение".

В следующем году Oasis отметят еще один значительный юбилей - 30-летие своего хитового альбома "(What's the Story) Morning Glory?" Альбом, выпущенный в 1995 году и serving в качестве второго студийного альбома Oasis, содержит некоторые из их самых известных треков, в том числе "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" и "Champagne Supernova".

В течение года после выхода альбома и через три года после начала их карьеры в britpop Oasis собрали 250 000 зрителей за два вечера концертов на фестивале Кнебворт в Кнебворт-Хаус, Англия.

По данным BBC, на это мероприятие подали заявки более 4% населения Великобритании, что делает его одним из самых значительных исторических запросов на билеты на концерт в Великобритании.

Последний студийный альбом группы, "Dig Out Your Soul", был выпущен в 2008 году. Noel распустил группу после скандального выступления в Париже в 2009 году.

"С некоторым сожалением и большим облегчением я объявляю, что я покидаю Oasis tonight", - заявил Noel в кратком заявлении на сайте группы, ссылаясь на невыносимое сотрудничество с Liam как на причину своего ухода.

После расставания оба брата добились успеха в сольной карьере. Liam выпустил три сольных альбома и несколько коллаборативных альбомов. Noel сформировал Noel Gallagher's High Flying Birds в 2010 году и выпустил четыре студийных альбома.

"Сила Oasis заключалась в наших отношениях", - подчеркнул Noel в документальном фильме "Oasis: Supersonic" в 2016 году. По его словам, эта же связь в конечном итоге привела к распаду группы.

Фанаты, несомненно, рады воссоединению, так как братья упомянули о своих планах предложить дополнительные концерты за пределами Европы позже в году, что даст фанам больше возможностей насладиться любимым развлечением.

Читайте также: