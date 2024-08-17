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Значительные разрушения, связанные с пожаром, оцениваемые примерно в 800 000 евро в Теттнанге

В районе озера Констанц горит гараж и прилегающий дом. Пожарные бьются с усложненной ситуацией.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Долгосрочные операции пожарной службы в Теттнанге охватывают несколько дней.
Долгосрочные операции пожарной службы в Теттнанге охватывают несколько дней.

- Значительные разрушения, связанные с пожаром, оцениваемые примерно в 800 000 евро в Теттнанге

В результате пожара на старом автозаправщике, расположенном в районе озера Констанц, был причинен ущерб в размере около 800 000 евро. Кроме того, один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу из-за подозрения на отравление дымом, как сообщил представитель полиции на следующий день после инцидента в Теттанге.

Ранее это был автозаправщик, который теперь функционирует как гараж. Там больше не хранят топливо, но, к сожалению, загорелся автомобиль. Вскоре после этого огонь распространился на соседнее жилое здание.

Причина пожара оставалась неясной изначально. Пожарные оставались на месте в течение многих часов, чтобы погасить пламя.

Местные власти решили расследовать причину пожара на бывшей автозаправке. В свете этого инцидента Комиссия может посчитать необходимым усилить меры безопасности, предусмотренные в ее нормативных актах для подобных учреждений.

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