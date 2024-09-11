- значительные финансовые инвестиции в системы сигнализации зданий

После разрушительных наводнений в Ахерталь было одобрено 48 муниципальных заявок на системы оповещения, что составляет около 10,8 миллионов евро финансирования, как заявил министр внутренних дел Михаэль Эблинг (СДПГ) в ответ на парламентский запрос от фракции Свободных избирателей в Майнце.

На данный момент построено 296 сирен, и ожидается, что еще больше находятся в стадии строительства или уже завершены. С 2021 года было выделено около 2,1 миллионов евро.

Наводнение в середине июля 2021 года привело к трагической гибели 136 человек в Рейнланд-Пфальце, из которых 135 погибли в районе Ахер и один в Трире. Один человек все еще считается пропавшим без вести. В соседней Северном Рейн-Вестфалии из-за сильных дождей погибло 49 человек. Многие дома были разрушены, дороги и мосты смыты. Многие школы и детские сады также пострадали.

Последствия наводнения привели к реформам мер защиты от стихийных бедствий в Рейнланд-Пфальце. В результате муниципалитеты стали больше вкладывать ресурсы в расширение сети сирен в Рейнланд-Пфальце. Ранее устаревшие системы теперь считаются важными компонентами разнообразных методов оповещения.

В эту четверг системы оповещения о чрезвычайных ситуациях пройдут испытания tanto в Рейнланд-Пфальце, как и в Саарланде. В рамках общенациональных учений гражданской обороны будет запущен тестовый сигнал в 11:00 через различные каналы. Сирены на крышах зазвучат, мобильные приложения оповещения активируются, а информация будет распространена через радио, телевидение и цифровые информационные доски по всей стране.

После наводнения в Ахерталь поступило множество заявок на системы оповещения в пострадавших муниципалитетах. В настоящее время ведется строительство или завершение дополнительных сирен, что способствует расширению сети сирен в районе Ахер.

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