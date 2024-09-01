- Значительный ущерб, причиненный лифтом

Возгорание на подъемнике для лыжников в районе Гёппингена привело к ущербу на сотни тысяч евро. Во время пожара на станции в Бёменкирхе в субботу не было зарегистрировано жертв, как сообщили в полиции. Пожарным удалось успешно потушить огонь. Как сообщили в полиции, на подъемнике в настоящее время ведутся работы по модернизации. Причина пожара остается неизвестной, что побудило полицию начать расследование.

Пожарная служба запросила помощь у местной полиции для охраны территории и сбора доказательств для расследования. После пожара полиция усилила патрулирование в районе для обеспечения общественной безопасности.

Читайте также: