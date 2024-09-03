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Федеральные земли ГерманииНовостиКемниц

Значительный ущерб от пожара в Добельне на миллион евро.

Сильный пожар уничтожил завод в Дёбеле.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Пожар, уничтоживший цех завода в Дёбеле, уничтожил два транспортных средства.
Пожар, уничтоживший цех завода в Дёбеле, уничтожил два транспортных средства.

- Значительный ущерб от пожара в Добельне на миллион евро.

В результате пожара на производственном предприятии в Дёблен, в районе Миттельзаксен, были уничтожены несколько стоявших там грузовиков. Preliminary assessments suggest the damage is close to a million euros, according to the Chemnitz police. К счастью, жертв нет. Причина пожара в районе Форххайм пока не установлена. Первые сообщения об этом инциденте появились в различных СМИ.

Но это не единственный случай происшествия на производственном предприятии в Дёблен, в районе Миттельзаксен; на прошлой неделе также произошел пожар в Хемнице. Огненная команда Хемница быстро справилась с небольшим пожаром в химическом складе в Хемнице.

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