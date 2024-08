- значительное вознаграждение за "Операцию "День Шакала"

После получения Оскара в 2015 году за роль физика Стивена Хокинга в фильме "Теория всего", британский актер Эдди Редмэйн (42) обрел широкую известность. Он стал знаменит благодаря роли магоzoomана Ньюта Скамандера в спин-оффе "Гарри Поттера" "Фантастические твари и где они обитают". Согласно последним сообщениям, Редмэйн должен получить беспрецедентный доход за свою роль в сериале Sky "День жакобина".

Новая интерпретация классического триллера

Этот сериал - современная интерпретация популярного триллера, написанного бестселлером Фредериком Форсайтом (86), впервые опубликованного в 1971 году и позднее экранизированного в 1973 году с Эдвардом Фоксом (87) и снова в 1997 году с Брюсом Уиллисом (69) в главной роли. Сюжет вращается вокруг знаменитого киллера, нанятого для ликвидации видного политического деятеля.

По данным "Британского зеркала", Редмэйну обещано substantial fee of one million pounds (around 1.2 million euros) per episode for his acting in the series adaptation. As per the report, this ten-episode thriller will set a new financial record for Sky's series production.

"День жакобина" выйдет эксклюзивно на Sky и WOW 07.11.2024.

Заработок Эдди Редмэйна за роль в "Дне жакобина" обещает побить рекорды, с сообщениями о том, что он получит один миллион фунтов стерлингов за эпизод. Этот высокий доход существенно пополнит общий заработок Редмэйна.

Читайте также: