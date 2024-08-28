Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиЗаработная плата

значительное вознаграждение за "Операцию "День Шакала"

В thèseрии 'День стреDesprés' от Sky, Эдди Редмиайн играет квалифицированного убийцу. Якобы, вознаграждение, соотвествующее заработку настоящего киллера, упоминается за эту роль.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута

- значительное вознаграждение за "Операцию "День Шакала"

После получения Оскара в 2015 году за роль физика Стивена Хокинга в фильме "Теория всего", британский актер Эдди Редмэйн (42) обрел широкую известность. Он стал знаменит благодаря роли магоzoomана Ньюта Скамандера в спин-оффе "Гарри Поттера" "Фантастические твари и где они обитают". Согласно последним сообщениям, Редмэйн должен получить беспрецедентный доход за свою роль в сериале Sky "День жакобина".

Новая интерпретация классического триллера

Этот сериал - современная интерпретация популярного триллера, написанного бестселлером Фредериком Форсайтом (86), впервые опубликованного в 1971 году и позднее экранизированного в 1973 году с Эдвардом Фоксом (87) и снова в 1997 году с Брюсом Уиллисом (69) в главной роли. Сюжет вращается вокруг знаменитого киллера, нанятого для ликвидации видного политического деятеля.

По данным "Британского зеркала", Редмэйну обещано substantial fee of one million pounds (around 1.2 million euros) per episode for his acting in the series adaptation. As per the report, this ten-episode thriller will set a new financial record for Sky's series production.

"День жакобина" выйдет эксклюзивно на Sky и WOW 07.11.2024.

Заработок Эдди Редмэйна за роль в "Дне жакобина" обещает побить рекорды, с сообщениями о том, что он получит один миллион фунтов стерлингов за эпизод. Этот высокий доход существенно пополнит общий заработок Редмэйна.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.
Общество

Переход поколений похож на то, что у меня есть дедушка, который управляет быками: я чувствую себя на полвека старше.

Несмотря на свою зрелость и больше не нуждаясь в его руководстве, Уве Охсенкнехт заявляет, что его проживание остается в постоянном доступе. Находясь в роли дедушки, он чувствует определенный процесс старения.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В отношении планируемых выселений обычно федеральная полиция занимается Константинствами в...
Политика

Неудачное выдворение подозреваемого в убийстве

Подозреваемый в Соллингене должен был быть изгнан из Германии много лет назад. К сожалению, различные факторы воспрепятствовали его выдворению из страны.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Обезопасив от летней жары: dzieci в Сеуле веселятся в фонтанe
Главные темы

Люди, живущие в нищете, не в полной мере страдают от жары.

Богатство может не влиять на ощущение тепла, но его последствия для здоровья разительно отличаются. Несколько расследований показывают, что люди с более низким финансовым статусом имеют более высокую склонность к смерти во время жарких волн.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
"Интеллектуально продвинутый" в отличие от "невинного": Сент-Паули пытается спровоцировать Союз
Федеральные земли Германии

"Интеллектуально продвинутый" в отличие от "невинного": Сент-Паули пытается спровоцировать Союз

После первых трудностей, ФК Санкт-Паули намерен вернуться на правильный путь. В ближайшем матче им предстоит встретиться с Унионом Берлин на освещенном стадионе. На пресс-конференции тренер Блассинг разъяснил stratégie на матч в столице с целью добиться ничьей.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
В ночное время fixes производство будет полностью закрыто в связи с работы по спасению.
Федеральные земли Германии

Ночное закрытие А10 для спасательных операций

После утреннего происшествия и последующего временного закрытия Кольцевой автодороги в Берлине между треугольником Нутreroтал и Западный Людвигсфельде, место происшествия закрыто на всю ночь для дополнительного ремонта.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно