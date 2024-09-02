- Значительное снижение промышленного производства в секторе Северной Валтийской области

В начале года сектор промышленности Северного Рейна-Вестфалии показал значительное снижение производства. По данным IT.NRW, статистического органа региона, промышленные предприятия произвели товаров на сумму 161 миллиард евро. Это на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

Эксперты связывают это падение с геополитическими проблемами. Они отмечают значительные колебания в ценах производителей промышленных товаров и ценах на экспорт. Особенно заметное снижение произошло в секторах машиностроения (-8%), металлов (-11,4%) и металлопродукции (-8,8%). Сектор химической продукции, самый ценный в Северном Рейне-Вестфалии, показал более низкое снижение на 1,5%.

Несмотря на снижение в промышленном секторе Северного Рейна-Вестфалии, регион остался значительным вкладчиком в экономику Германии, произведя товаров на сумму более 161 миллиард евро в первом полугодии 2023 года. Несмотря на трудности, сектор химической продукции в Северном Рейне-Вестфалии продолжал показывать устойчивость, испытывая более низкое снижение по сравнению с другими секторами.

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