Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСеверный Рейн-Вестфалия

Значительное снижение промышленного производства в секторе Северной Валтийской области

Во второй половине года продажи промышленного производства в Северном Рейне-Вестфалии упали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Три конкретных сектора зарегистрировали существенные потери.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Первая половина 2024 года ознаменовалась снижением производственного объёма в отраслях Южного...
Первая половина 2024 года ознаменовалась снижением производственного объёма в отраслях Южного региона.

- Значительное снижение промышленного производства в секторе Северной Валтийской области

В начале года сектор промышленности Северного Рейна-Вестфалии показал значительное снижение производства. По данным IT.NRW, статистического органа региона, промышленные предприятия произвели товаров на сумму 161 миллиард евро. Это на 6,7% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

Эксперты связывают это падение с геополитическими проблемами. Они отмечают значительные колебания в ценах производителей промышленных товаров и ценах на экспорт. Особенно заметное снижение произошло в секторах машиностроения (-8%), металлов (-11,4%) и металлопродукции (-8,8%). Сектор химической продукции, самый ценный в Северном Рейне-Вестфалии, показал более низкое снижение на 1,5%.

Несмотря на снижение в промышленном секторе Северного Рейна-Вестфалии, регион остался значительным вкладчиком в экономику Германии, произведя товаров на сумму более 161 миллиард евро в первом полугодии 2023 года. Несмотря на трудности, сектор химической продукции в Северном Рейне-Вестфалии продолжал показывать устойчивость, испытывая более низкое снижение по сравнению с другими секторами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Складный комплекс "Бутсверен" в Гамбурге пострадал от пожара
Федеральные земли Германии

Складный комплекс "Бутсверен" в Гамбурге пострадал от пожара

Большое дымное облако поднимается в восточной части Гамбурга. Значительное количество пожарных отправлено для борьбы с пожаром в складских помещениях Бергедорфа.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Новая администрация Тюрингии, возможно, столкнется с длительным периодом установления, как заявила...
Федеральные земли Германии

В Тюрингии ХДС завершает переговоры с БСВ и СДПГ.

Руководящая группа Тюрингского ХДС authorize предварительные дискуссии с альянсом, состоящим из Сахры Вальгенкнехт и СДПГ. Однако Генеральный секретарь партии Герггот предостерегает: Процесс может затянуться на очень продолжительное время.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Прощание с Дикостью: Симакан присоединяется к рядам ан-Наср
Федеральные земли Германии

Бывшая звезда Лейпцига, Симакан, сделка с Al-Nassr

Перенос Мохамада Симакана в Саудовскую Аравию теперь окончателен. Ранее связанный с Лейпцигом, футболист официально присоединился к команде Роналду, "Аль-Наср".

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Демонстрации и критика США: Нетаньяху сталкивается с критикой после гибели шести заключенных ХАМАСа
Главные темы

Демонстрации и критика США: Нетаньяху сталкивается с критикой после гибели шести заключенных ХАМАСа

После освобождения шести погибших заложников ХАМАС, глобальное давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу усиливается для достижения соглашения о перемирии в секторе Газа и освобождения остальных заложников. В понедельник вечером Нетаниягу извинился за неудачную спасательную...

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают выжившего из руин рухнувшего здания в Харькове
Политика

В 21:17 русский беспилотник и артиллерийская атака наносят ранения четырем лицам в Никополе

В 21:17 русский беспилотник и артиллерийская атака наносят ранения четырем лицам в Никополе 17:22) В Николаеве, Днепропетровская область, в результате артиллерийских обстрелов со стороны России пострадали четыре человека. Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, цитируя Укринформ, российская армия атаковала город с помощью беспилотников и артиллерии. "

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Нетаньяху не намерен покидать коридор Филадельфии.
Политика

Нетаньяху не намерен покидать коридор Филадельфии.

- Нетаньяху не намерен покидать коридор Филадельфии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху твердо намерен сохранить контроль над коридором Филадельфии, примерно 14-километровой зоной, граничащей с сектором Газа и Египтом. На пресс-конференции он заявил: "Мы не откажемся от коридора Филадельфии". Он считает это жизненно важным для безопасности и политических интересов Израиля.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Складный комплекс "Бутсверен" в Гамбурге пострадал от пожара
Федеральные земли Германии

Складный комплекс "Бутсверен" в Гамбурге пострадал от пожара

Большое дымное облако поднимается в восточной части Гамбурга. Значительное количество пожарных отправлено для борьбы с пожаром в складских помещениях Бергедорфа.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно