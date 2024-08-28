- Значительное происшествие на А4 недалеко от Эрфурта <unk> перевернутое транспортное средство

На автостраде А4 вблизи Эрфурта 25-летняя женщина попала в серьезную аварию. Она присоединилась к автостраде, направляясь в Франкфурт, и решила переместиться в центр полосы без проверки движения впереди, как сообщает полиция. 31-летний водитель не смог избежать столкновения, в результате чего автомобиль женщины перевернулся на крышу.

25-летнюю женщину доставили в больницу с серьезными травмами. Предполагаемый материальный ущерб составляет около 12 000 евро. Дорога была полностью закрыта в течение примерно 2,5 часов до возобновления движения по всем трем полосам.

Еще один инцидент в образовавшейся пробке усугубил убытки. Водитель грузовика не заметил впереди замедляющийся транспорт с опасным грузом и столкнулся с ним. Никто из водителей не пострадал. Грузовик перевозил углеводороды, но утечки не было. Предполагаемый общий материальный ущерб составляет около 70 000 евро.

Это последующее столкновение привело к полной остановке полосы в направлении Франкфурта в течение примерно 1,5 часа. Дальнейшие работы по ликвидации аварии могут продолжать нарушать движение.

Серьезная авария 25-летней женщины привела к значительным материальным потерям. К сожалению, еще одно ДТП в пробке, вызванной первоначальной аварией, еще больше увеличила эти потери.

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