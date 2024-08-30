- Значительное количество около 160 000 любителей музыки посещают концерты в Фулде.

Летом этого года более 160 000 человек посетили крупные музыкальные фестивали в Фульде. По данным города, было продано 44 000 билетов на последнее представление мюзикла "Бонифаций" на площади Дома, а почти 46 000 меломанов посетили Шлосстеатр, чтобы насладиться мюзиклом "Дочь Папы".

Эти показатели посещаемости соответствуют заполняемости 90 и 93% для двух мюзиклов соответственно, согласно заявлению управляющего директора Spotlight Musicals Петера Шольца. Кроме того, многочисленные зрители посетили девять почти полностью распроданных концертов на площади Дома и юбилейный гала-концерт, посвященный 20-летию Spotlight Musicals.

Региональное влияние

"Музыкальное лето ставит Фульду на региональную карту и привлекает людей со всего Германии и зарубежья", - заявил мэр Фульды Хайко Вингенфельд (ХДС). Этот приток посетителей положительно влияет на сферы гостеприимства, питания и розничной торговли, в конечном итоге благоприятствуя жителям города.

В этом году музыкальное лето завершится в субботу. В преддверии Hessentag через два года город и Spotlight Musicals планируют музыкальный гала-концерт на площади Дома.

Успех мюзиклов, таких как "Бонифаций" и "Дочь Папы", существенно способствовал репутации Фульды как динамичного культурного центра музыкальных представлений. Посетители, приезжавшие на эти постановки, скорее всего, также изучали рестораны и торговые секторы города, тем самым стимулируя местную экономику.

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