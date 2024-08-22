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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Значительное количество незаконных веществ, обнаруженных в доме предполагаемого наркоторговца

Расположенный в жилище 51-летнего жителя Гамбурга ассортимент веществ, обнаруженный следователями, обширен и включает седативные препараты и другие вещи, представляющие интерес.

 and  Viktoriya Miller
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Авторитеты получили значительные количества запрещенных веществ от подозреваемого сбытчика.
Авторитеты получили значительные количества запрещенных веществ от подозреваемого сбытчика.

- Значительное количество незаконных веществ, обнаруженных в доме предполагаемого наркоторговца

Власти в Альтоне (Гамбург) задержали подозреваемого в торговле наркотиками, как объявили официальные представители. Этот человек был доставлен в суд, сообщает полиция. 51-летний подозреваемый, по данным правоохранительных органов, занимался торговлей наркотиками с апреля 2020 года, имея при себе, как считается, около 11 килограммов гашиша, 2 килограмма каннабиса, 1,5 килограмма амфетамина и 0,5 килограмма кокаина.

Во время обыска в его жилище в среду сотрудники правоохранительных органов обнаружили различные вещества, в том числе 62 килограмма марихуаны, 29 килограммов синтетических каннабиноидов (заменяющих экстази в оригинале), 18 килограммов неизвестного вещества, 8 килограммов амфетамина и 1 килограмм кокаина. Также было конфисковано около 23 800 евро наличными, золотые украшения, перцовый спрей, электрошокер и несколько мобильных телефонов.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей торговлей наркотиками в Германии, ссылаясь на недавние изъятия как на серьезную угрозу общественной безопасности. Дело подозреваемого в торговле наркотиками, скорее всего, привлечет внимание властей ЕС из-за больших количеств наркотиков, вовлеченных в него.

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