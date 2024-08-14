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Значительно меньше разрешений на строительство в первом полугодии

В Рейнланде-Пфальце в первой половине года выдали значительно fewer разрешений на новое строительство квартир. Эта тенденция наблюдается уже некоторое время. Статистики называют одну причину.

 and  Wendy Allen
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- Значительно меньше разрешений на строительство в первом полугодии

В первом полугодии этого года количество выданных разрешений на строительство новых жилых зданий в Рейнланд-Пфальце значительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество разрешений уменьшилось на 22 процента до около 1500, как сообщило Статбюро земли в Бад-Эмс.

Количество утвержденных новых квартир также сократилось на 32 процента в течение того же периода. "Количество разрешений на строительство жилых зданий сокращается уже третий год подряд", - отмечалось. Значительное снижение, скорее всего, связано с "существенно возросшими затратами на финансирование", - написало бюро.

Снижение количества разрешений на строительство может также повлиять на строительство других типов зданий в Рейнланд-Пфальце. Сокращение утвержденных жилых зданий может привести к нехватке новых вариантов жилья в других местах.

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