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СпортНовостиМакс Верстаппен здесь.

Значительная неудача приостановила тренировки Формулы-1.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Кажется, пилот Формулы 1 Логан Сарджент получил сильный заряд удачи.
Кажется, пилот Формулы 1 Логан Сарджент получил сильный заряд удачи.

Значительная неудача приостановила тренировки Формулы-1.

Третья тренировка перед этапом Формулы 1 в Зандвоорте приняла неожиданный оборот, когда американский пилот Логан Саржент из команды Williams потерял управление и вылетел с трассы на мокрой траве на первом шикане, после чего его машина врезалась в барьер безопасности и загорелась. К счастью, Саржент выбрался из машины без видимых травм, показав знаки безопасности пит-лейну перед тем, как покинуть свой горящий автомобиль. Инцидент вызвал длительную уборку обломков, что привело к задержке в 44 минуты и сделало результаты сессии недействительными.

Саржент, который уже некоторое время находится под пристальным вниманием из-за своих посредственных результатов в Williams, потерял контроль над своей машиной после вылета с трассы. Удар был достаточно сильным, чтобы машина ударилась о барьер боком и загорелась. К счастью, Саржент быстро дал знаки безопасности пит-лейну перед тем, как покинуть машину. С учетом масштаба повреждений, маловероятно, что Сарженту удастся принять участие в квалификационных заездах. Будет ли он участвовать в гонке в воскресенье, пока не ясно.

До инцидента на трассу выехало всего 10 пилотов, в том числе Саржент. Сессия возобновилась в 12:28, дав пилотам всего два минуты, чтобы сделать хотя бы один круг. Самый быстрый круг показал француз Пирер Гасли из Alpine - 1:20.311 минуты, за ним следовали датчанин Кевин Магнуссен из Haas и финн Валттери Боттас из Alfa Romeo. Это необычное распределение позиций может быть редким зрелищем на обычной сессии.

Защищающий чемпионский титул голландец Макс Ферстаппен из Red Bull получил предупреждение за агрессивный маневр на выходе из пит-лейна. Завершив сессию на 17-м месте, Ферстаппен выразил разочарование, а не обретенную уверенность перед квалификационными заездами. Перед сессией Ферстаппен выразил обеспокоенность скоростью своей машины, сетуя на то, что Red Bull вновь отстает от соперников.

После задержки из-за аварии Сарджента Ферстаппен вернулся на трассу и завершил свою тренировку. Макс Ферстаппен, присутствующий на этапе, выразил обеспокоенность скоростью своей машины перед сессией.

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