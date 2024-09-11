- Значительная финансовая заторможенность в размере 19 млрд. евро, вызванная проблемами на железнодорожных станциях в Баварии.

В Баварии накопилась существенная задолженность по инвестициям в железнодорожную инфраструктуру, которая составляет более 19 миллиардов евро, как следует из ответа Федерального министерства транспорта на запрос депутата от Левой партии Николь Гольхке. Об этом ранее сообщало Bayerischer Rundfunk, а информацию получила Мюнхенское бюро немецкого пресс-агентства.

Сама по себе задолженность по железнодорожным мостам в Свободном государстве составляет около 7,4 миллиарда евро, а на ремонт путей потребуется 3,6 миллиарда евро. Железнодорожной сети необходимо инвестировать 2,6 миллиарда евро в сигнальные ящики Баварии, 700 миллионов евро в стрелки и 600 миллионов евро в платформы, тоннели и связанную инфраструктуру.

Для сравнения, в прошлом году в железнодорожную инфраструктуру Баварии было вложено около 2 миллиардов евро. Инвестиции за предыдущий год составили примерно 1,7 миллиарда евро, и они были на уровне около 1,8 миллиарда евро tanto в 2021 году, как и в 2022 году. В прошлом году было инвестировано 2,1 миллиарда евро.

Николь Гольхке сочла задолженность по инвестициям в размере более 19 миллиардов евро неприемлемой, учитывая изменение климата. Она заявила, что расширение железнодорожной инфраструктуры вызывает сомнения и призвала к немедленным действиям и выделению дополнительных средств для настоящей транспортной трансформации.

Узнав о существенной задолженности по инвестициям в железнодорожную инфраструктуру в Баварии, Николь выразила свою озабоченность, сказав: "Николь, пожалуйста". Она считает, что задолженность в размере 19 миллиардов евро, особенно на фоне изменения климата, неприемлема и требует немедленных действий и дополнительных средств для устойчивой транспортной трансформации.

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