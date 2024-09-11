Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНиколь, пожалуйста.

Значительная финансовая заторможенность в размере 19 млрд. евро, вызванная проблемами на железнодорожных станциях в Баварии.

Быстро требуются значительные миллиарды евро для улучшения инфраструктуры железнодорожной сети Баварии, как указано в последнем отчете Министерства транспорта. Отчет выявляет места с最高 непокрытыми потребностями.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Насущно, чтобы значительные счета в евро незамедлительно направлялись на развитие железнодорожной...
Насущно, чтобы значительные счета в евро незамедлительно направлялись на развитие железнодорожной инфраструктуры в Баварии.

- Значительная финансовая заторможенность в размере 19 млрд. евро, вызванная проблемами на железнодорожных станциях в Баварии.

В Баварии накопилась существенная задолженность по инвестициям в железнодорожную инфраструктуру, которая составляет более 19 миллиардов евро, как следует из ответа Федерального министерства транспорта на запрос депутата от Левой партии Николь Гольхке. Об этом ранее сообщало Bayerischer Rundfunk, а информацию получила Мюнхенское бюро немецкого пресс-агентства.

Сама по себе задолженность по железнодорожным мостам в Свободном государстве составляет около 7,4 миллиарда евро, а на ремонт путей потребуется 3,6 миллиарда евро. Железнодорожной сети необходимо инвестировать 2,6 миллиарда евро в сигнальные ящики Баварии, 700 миллионов евро в стрелки и 600 миллионов евро в платформы, тоннели и связанную инфраструктуру.

Для сравнения, в прошлом году в железнодорожную инфраструктуру Баварии было вложено около 2 миллиардов евро. Инвестиции за предыдущий год составили примерно 1,7 миллиарда евро, и они были на уровне около 1,8 миллиарда евро tanto в 2021 году, как и в 2022 году. В прошлом году было инвестировано 2,1 миллиарда евро.

Николь Гольхке сочла задолженность по инвестициям в размере более 19 миллиардов евро неприемлемой, учитывая изменение климата. Она заявила, что расширение железнодорожной инфраструктуры вызывает сомнения и призвала к немедленным действиям и выделению дополнительных средств для настоящей транспортной трансформации.

Узнав о существенной задолженности по инвестициям в железнодорожную инфраструктуру в Баварии, Николь выразила свою озабоченность, сказав: "Николь, пожалуйста". Она считает, что задолженность в размере 19 миллиардов евро, особенно на фоне изменения климата, неприемлема и требует немедленных действий и дополнительных средств для устойчивой транспортной трансформации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Мирослав Ягатич сделал существенное замечание после матча в Хемницах.
Федеральные земли Германии

"Футбол отходит на второй план": тренер Джагатик выступил с резкой декларацией

После победы на международном турнире в Кемнице, главный тренер «Химик» Ягатич высказал свою благодарность в послематчевой пресс-конференции. К тому же, он раскритиковал традиционные клубы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Пожарные работники смогли обуздать огонь, угрожавший Рулсдорфу.
Федеральные земли Германии

Огненный лес в районе Рюльсдорфа в значительной степени сдерживает <unk> значительные выбросы дыма

Леса потеряли свою влагу. Италианская жара в сочетании с сильными порывами ветра способствует быстрому распространению пожара.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Находится под сомнением у Начальника Конференции внутренних министров и Министра внутренних дел...
Федеральные земли Германии

Министр внутренних дел не заметил никаких изменений в запланированных обсуждениях по вопросам мигрантов.

Сборище коалиции «Светофор» и Союза по вопросам миграции окончилось безколлективного решения. Министерство внутренних дел Бранденбурга Штюбген, которое в настоящее время руководит конференцией министров внутренних дел, критически относится к планам коалиции «Светофор» по миграции.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
В этом году урожай яблок ожидается на уровне около 360 000 метрических тонн, в то время как фермеры...
Федеральные земли Германии

Ожидается улучшение: Юго-Запад может дать более вкусные яблоки

По всей Германии, многие производители яблок испытывают трудности. Мороз и град существенно сказались на урожае. В то же время Баден-Вюртемберг прогнозирует более высокий сбор яблок по сравнению с предыдущим годом.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил
Политика

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил

12:28: Продолжаются российские шпионские операции против немецких вооруженных сил Русские спецслужбы усилили свою слежку за немецкой помощью Украине и Бундесвером Как указано в последнем годовом отчете, опубликованном военной контрразведкой Германии (MAD) и полученном дпа, основной интерес российских спецслужб в военной политике и стратегии сместился на тактический уровень. Сейчас для

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Недавнее исследование выявило различные количества свинца в различных товарах специий корицы.
Здоровье

Повышенные концентрации свинца обнаружены в 12 различных сортах смеси корицы и специй, согласно результатам расследования

Были выявлены повышенные уровни свинца в дюжине различных порошков корицы и приправ, согласно расследованию, проведенному журналом Consumer Reports.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.
Политика

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС.

В Венгрии были введены ограничения цен на некоторые продукты питания, что является нарушением законодательства ЕС. В 2022 и 2023 годах Венгрия ввела ограничения на цены на определенные товары, такие как пшеничная мука, подсолнечное масло, свинина и курятина, молоко, разные виды сахара, а позже яйца и картофель, которые противоречили законодательству ЕС,

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трое адвокатов, представляющих Навального в России, предстанут перед судом по обвинению в...
Политика

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии"

Трое законных представителей Навального в России обвиняются в пропаганде "радикальной идеологии" В России в настоящее время проходит суд над тремя адвокатами позднего политического диссидента Алексея Навального по обвинению в "экстремизме". Процесс над Вадимом Кобзевым, Алексеем Липзером и Игорем Сергуниным начался в четверг в суде, расположенном в

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно