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Значительная финансовая помощь на миллиарды для приземленных самолетов в России

 and  Yaroslav Smith
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Приблизительно 500 самолетов общей стоимостью около $10 миллиардов остаются прикованными к земле в...
Приблизительно 500 самолетов общей стоимостью около $10 миллиардов остаются прикованными к земле в России с момента начала invasions 2022 года

Значительная финансовая помощь на миллиарды для приземленных самолетов в России

В Лондоне в этом неделе разгорается значительный правовой спор, в котором владельцы самолетов предъявляют иск своим страховщикам. Эти владельцы требуют компенсации после того, как их страховые компании отказались выплачивать после того, как были приостановлены полеты многих самолетов в России после инцидента в Украине. Финансовые последствия здесь могут быть колоссальными, с оценками в миллиарды долларов.

В списке истцов значатся хорошо известные страховые компании, такие как AIG, Chubb и Lloyd's of London, которые все отказались покрывать затраты на Boeing и Airbus, приостановленные в России после упомянутого инцидента.

Среди истцов - AirCap, крупнейшая в мире авиационная лизинговая компания, которая требует около 3 миллиардов долларов от своих страховщиков. Аналитики считают, что если AirCap и другие истцы выиграют свои иски, авиационная страховая индустрия может столкнуться с самым большим убытком в истории, который может превзойти тот, что был после терактов 11 сентября.

В общей сложности более 500 самолетов, стоимостью около 10 миллиардов долларов, находятся в России с февраля 2022 года. Хотя некоторые лизинговые компании смогли вернуть свои самолеты, большинство все еще находятся в руках России и эксплуатируются российскими авиакомпаниями.

Юристы страховщиков, как ожидается, будут argue, что еще рано объявлять полную потерю, так как самолеты не были уничтожены и их еще можно вернуть. Они также могут подчеркнуть, что конфликт между Россией и Украиной еще не разрешен.

Вопрос заключается не только в том, покрывает ли страхование авиационных арендодателей, но и какой полис применяется: страхование от войны или все риски. Последнее страхует против всех убытков, не указанных мелким шрифтом. Судья должен решить правовую основу убытка и уточнить, были ли самолеты конфискованы правительством России или украдены авиакомпаниями.

AirCap уже добилась некоторых побед, заключив соглашения о урегулировании на сумму 1,3 миллиарда долларов с различными российскими авиакомпаниями и их страховщиками в 2023 году. Однако страховщики изначально отклонили все требования о компенсации, сославшись на продолжающуюся войну.

Истец AirCap, а также другие авиационные арендодатели используют страхование от войны или все риски, чтобы потребовать компенсацию от страховщиков, таких как AIG, Chubb и Lloyd's of London, ссылаясь на приостановку их Boeing и Airbus в России. Несмотря на аргумент страховщиков, что еще рано объявлять полную потерю, эти самолеты, стоимостью около 10 миллиардов долларов, все еще находятся в России и эксплуатируются российскими авиакомпаниями.

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