В связи с тем, что ураган Милтон угрожает Соединенным Штатам, "Хелен" может привести к тому, что владельцы домов понесут ущерб в размере более 47 миллиардов долларов.

Ураган Хелène, классифицированный как мощный ураган категории 4, обрушился на Флориду, Северную Каролину, Южную Каролину и Джорджию 26 сентября, что привело к масштабным и опустошительным наводнениям, как сообщает компания по анализу данных CoreLogic. Несмотря на это, многие жители в зоне поражения Хелёны не были защищены страховкой от наводнений. CoreLogic оценивает ущерб от наводнений без страховки в размере от 20 до 30 миллиардов долларов.

Эта цифра превышает оценку CoreLogic ущерба от ветра и наводнений без страховки в размере от 10,5 до 17,5 миллиардов долларов.

В недавнем обновлении CoreLogic заявило, что значительная часть ущерба от этого урагана, скорее всего, останется без страховки, возлагая ответственность за ремонт непосредственно на плечи владельцев недвижимости.

В целом, CoreLogic подсчитывает, что ураган Хелène причинил ущерб от ветра и наводнений в размере от 30,5 до 47,5 миллиардов долларов в 16 штатах. Более никаких обновлений не планируется, если не будет значительных изменений.

Между тем, ураган Милтон движется к Флориде, быстро переходя от тропического шторма к крайне опасному урагану категории 4 всего за 20 часов. Милтон угрожает дополнительным ущербом для региона и подчеркивает отсутствие страховки от наводнений в районах, которые постоянно подвергаются угрозе наводнений.

Тяжелые дожди от Хелёны привели к катастрофическим разрушениям, оставив целые общины в западной Северной Каролине в руинах. Количество жертв от Хелёны достигло по меньшей мере 232 человек в шести штатах, что делает его вторым по смертоносности ураганом, поразившим материковую часть США за последние 50 лет.

В Флориде ураган Хелène привел к беспрецедентным уровням прилива в регионах Тампа-Бэй и Сент-Питерсберг, оба популярны среди отелей и кондоминиумов.

Хотя ураганы усиливаются из-за более высоких, чем обычно, температур в Мексиканском заливе, стандартные страховые полисы для домовладельцев, как правило, не покрывают наводнения.

Чтобы получить страховку от наводнений, домовладельцы, как правило, должны приобрести эту страховку отдельно, обычно от Программы федерального страхования от наводнений, управляемой Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA).

Домовладельцы не обязаны получать страховку от наводнений, если у них нет ипотеки, обеспеченной государством, и их собственность не находится в зоне наводнений со 100-летним риском, известной как особая зона наводнения (SFHA).

"Кредиторы не требуют страховки от наводнений для собственности без ипотеки или находящейся за пределами SFHA", - объяснил CoreLogic.

Большинство ущерба от урагана Хелёны произошло из-за наводнений, с ущербом от ветра в размере от 4,5 до 6,5 миллиардов долларов, согласно CoreLogic. Большинство потерь от ветра во Флориде приходилось на Перри, маленький городок с населением всего 7000 человек.

Бизнесы в пострадавших районах могут столкнуться с трудностями при восстановлении от ущерба без страховки, что может привести к экономическим потерям. Отсутствие страховки от наводнений является проблемой для многих владельцев недвижимости, подчеркивая важность информирования жителей о необходимости отдельных страховых полисов от наводнений.

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