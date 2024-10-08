Уолл-стрит проявляет опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Из-за международных политических проблем доверие инвесторов на Уолл-стрит ослабевает. Основные фондовые индексы колеблются, а цены на нефть растут.

После роста на предыдущих торговых сессиях преобладающей тенденцией на открытии этой недели на Уолл-стрит была распродажа. После сильного отчета о занятости в США в пятницу, который снял опасения по поводу спада экономики США, инвесторы теперь обеспокоены возможным обострением ситуации на Ближнем Востоке. Повышение процентных ставок также отрицательно сказалось на фондовом рынке. Кроме того, погодная система отрицательно сказалась на акциях страховых компаний. Индекс Доу-Джонса упал на 0,9% и достиг 41 954 пунктов, в то время как S&P-500 и Nasdaq Composite снизились на 1,0% и 1,2% соответственно. На Нью-Йоркской фондовой бирже было 759 победителей (ранее 1 753) и 2 070 проигравших (ранее 1 049). Количество неподвижных акций осталось на уровне 41 (ранее 49).

"Аппетит инвесторов к риску пострадал из-за растущих геополитических tensions на Ближнем Востоке, несмотря на улучшение макроэкономических данных. Это особенно очевидно в отчете о занятости в США в пятницу, где опасения по поводу рецессии снова ослабли", - проанализировал Джим Рид из Deutsche Bank.

Трейдеры также указали на повышение процентных ставок как на препятствие для акций. С положительными данными по занятости необходимость вмешательства Федеральной резервной системы для поддержки экономики снизилась. Большинство трейдеров теперь ожидают повышения процентной ставки на 0,25% в ноябре, а небольшая группа ожидает сохранения текущей ставки. Снижение ставки на 0,5% казалось маловероятным.

На рынке облигаций процентные ставки продолжили расти после резкого роста на прошлой неделе. Доходность 10-летних облигаций снова превысила отметку 4%.

На валютном рынке курс доллара остался в основном неизменным. Индекс доллара оставался стабильным. "На ближайшие три недели мы не видим очевидного катализатора, который мог бы изменить тенденцию доллара, и сохранение недавних долларовых прибылей кажется более вероятным", - предсказали стратеги ING.

Цены на нефть немного выросли в годовщину нападения ХАМАС на Израиль. Цены на нефть WTI и Brent выросли примерно на 4%. Возможной реакцией на предыдущее нападение Израиля на иранские нефтяные объекты считалось нападение Израиля на иранские нефтяные объекты.

Повышение процентных ставок привело к небольшому снижению цены на золото. Кроме того, ожидания снижения процентных ставок оказали давление на драгоценный металл.

Акции страховых компаний и перестраховщиков упали. После того, как ураган "Милтон" усилился до категории 5 и должен был поразить густонаселенные районы штата Флорида, сектор страхования в S&P-500 упал на 3,1%. Акции перестраховщиков RenaissanceRe и Everest упали на 9,3% и 8,4% соответственно. Многие первичные страховщики - компании, которые предлагают страхование для потребителей и бизнеса и сами покупают перестрахование, также испытали сильные продажи. Акции Allstate, Chubb, Travelers и Progressive упали до 4,9%.

Pfizer вырос на 2,2%. Активистский инвестор Starboard Value, по сообщениям, приобрел долю в размере 1 миллиарда долларов в Pfizer и оказывает давление на компанию для улучшения исследований и разработок.

Энергетический гигант Chevron (+0,3%) продал свои доли в нефтяных песках и проектах сланца в канадской провинции Альберта за 6,5 миллиарда долларов канадской компании Natural Resources (+3,2%). Критические замечания аналитиков толкнули Amazon вниз на 3%. Wells Fargo понизил акции Amazon.

Arcadium Lithium взлетел примерно на 35,4%. Горнодобывающая компания Rio Tinto в настоящее время ведет переговоры о приобретении компании. Акции Super Micro Computer подскочили на 15,8%, поскольку инвесторы надеются на многомиллиардные контракты после недавних заявлений компании.

DuPont упал на 1,8% после понижения рейтинга Barclays. Duckhorn Portfolio взлетел более чем на 100%, так как компанию по производству вина приобрела компания Butterfly Equity в сделке на 1,95 миллиарда долларов. Lucid вырос на 2,4%. Производитель электромобилей существенно превзошел ожидания аналитиков по количеству поставленных автомобилей в третьем квартале.

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