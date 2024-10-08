Использование дронов повышает выживаемость от сердечного приступа.

Будущее экстренной помощи может подняться в небо: беспилотники, оснащенные искусственным интеллектом. Эксперты разрабатывают "воздушные" дефибрилляторы для быстрой помощи пациентам в отдаленных районах.

Время имеет решающее значение при сердечных приступах; чем раньше будет оказана помощь, тем выше шансы на выживание. Беспилотники, оснащенные дефибрилляторами, могут потенциально спасти жизни и революционизировать экстренную помощь.

Доктор Мустафа Али, врач, направлялся на смену в больницу Norra Älvsborg в Тролльхеттане, Швеция, когда перед ним внезапно упал 71-летний мужчина. Али сразу же начал проводить сердечно-легочную реанимацию, так как пульс мужчины уже отсутствовал. Прохожий также вызвал службу спасения, и затем, к удивлению, появился беспилотник с дефибриллятором в прочном чехле.

Дефибрилляторы используют электрические разряды для коррекции нарушений сердечного ритма или возобновления остановленного сердца. С таким устройством доктор Али смог стабилизировать пациента до прибытия службы спасения. Мужчина полностью recovered. Это событие, которое произошло в начале декабря 2021 года, стало первым случаем использования дефибриллятора на беспилотнике в истории.

Беспилотники опережают службу спасения по скорости

Это произошло в регионе, где Институт Каролинского университета в Стокгольме проводил обширные исследования по использованию дефибрилляторов на беспилотниках, как было опубликовано в "The Lancet Digital Health". Беспилотники были предоставлены компанией Everdrone. Во всех случаях, когда подозревался сердечный приступ, беспилотник отправлялся одновременно с обычной службой спасения.

Исследователи предлагают, что вероятность выживания при сердечном приступе может возрасти до 70%, если электрические разряды будут применены во время реанимации в течение трех-пяти минут. Вот почему беспилотники так захватывают, так как они опередили скорую помощь в 67% случаев, согласно результатам исследования. Это было определено путем анализа 55 случаев использования беспилотников и скорой помощи. В 37 случаях беспилотник прибыл первым, имея среднее преимущество во времени в три минуты и четырнадцать секунд, что увеличило шансы на выживание на 30%.

Непрофессионалы могут использовать дефибрилляторы на беспилотниках

Для использования дефибрилляторов на беспилотниках всегда должен быть кто-то поблизости, кто может использовать устройство. Но могут ли неподготовленные люди справиться с этим? В 2022 году Университет Клагенфурта и Медицинский университет Граца начали проект "Обработанный", с поддержкой Австрийского Красного Креста. В сотрудничестве с Zoll Austria и компанией-производителем беспилотников Air 6 Systems GmbH.

В симулированной ситуации с сердечным приступом у хiker его спутник позвонил по австрийскому номеру экстренной помощи 144. Центр управления экстренной помощью в Каринтии определил местоположение мобильного телефона и передал координаты пилоту беспилотника. Пока хайкеры получали инструкции по оказанию первой помощи по телефону, спасательный беспилотник был запущен с площадки для взлета в Боденталь, Ферлах, и направлен к Огрисалму, где разыгрывалась симулированная экстренная ситуация.

После прибытия дефибриллятора на беспилотнике участник извлек его и применил к симулированному пациенту. Мы позволили всей реанимации происходить до того, как второй удар был доставлен дефибриллятором, сказал руководитель проекта доктор Кристиан Ванкмюллер в интервью ntv.de. Он был ассистентом профессора в области логистики бедствий в Университете Клагенфурта до марта 2023 года и теперь служит в научной службе правительства земли Каринтия. Ванкмюллер также волонтер Красного Креста.

Тест прошел успешно. Предварительные знания о сердечно-легочной реанимации не требовались. Это было в основном благодаря руководству, предоставленному центром управления экстренной помощью, и самому дефибриллятору, который инструктировал неподготовленных людей о том, что делать и когда приостановить надавливания на грудь для анализа сердечного ритма. В общей сложности было проведено 29 тестовых полетов в течение шести дней. Проект сейчас находится на этапе анализа, и предварительные результаты уже опубликованы в научных публикациях.

Регистр быстрого реагирования для еще более быстрой помощи беспилотников

Ванкмюллер и его коллеги в настоящее время работают над следующим проектом - регистром быстрого реагирования в Каринтии, предназначенным для интеграции в проект "Обработанный". "Для эффективной реализации нам нужно идентифицировать точки реанимации. Бессмысленно размещать беспилотники в районах с небольшим количеством экстренных ситуаций", - говорит Ванкмюллер. Регистр быстрого реагирования позволяет размещать дефибрилляторы на беспилотниках таким образом, чтобы время полета в районы с частыми сердечными приступами было минимизировано. По словам Ванкмюллера, для региона Южный Тироль, примерно такого же размера, как австрийская земля Каринтия, потребуется 36 дефибрилляторов на беспилотниках. Тогда время полета составило бы менее шести минут. Однако спасательные беспилотники дороги, некоторые модели стоят пятизначные суммы за устройство. Доступность достаточного количества беспилотников также зависит от финансовых ресурсов.

Беспилотники достаточно гибкие, чтобы проникать в ущелья и выдерживать неблагоприятные погодные условия. По словам Ванкмюллера, "Обычно высококлассные беспилотники могут работать при температурах от -20 до 50 градусов". Однако батарея может быстро сесть в сильный холод, но есть решение. "В таких случаях стратегия заключается в постоянной зарядке беспилотников, чтобы предотвратить падение батареи ниже определенного порога", - объясняет он. Тяжелый туман также не проблема, так как устройства используют датчики для навигации по окружающей среде. Лишь прямой удар молнии может вызвать аварию спасательного беспилотника, и нестабильное покрытие мобильной сети делает почти невозможным развертывание беспилотника на место. В таких случаях мобильные операторы сети поощряются к расширению своего покрытия.

Перспективы на будущее: беспилотники для различных применений

Дроны могут не только доставлять дефибрилляторы, но и обеспечивать спасательные возможности, разбрасывая медицинские принадлежности, такие как жгуты или лекарства. В Бельгии дроны уже используются для транспортировки донорской крови.

Кроме того, дроны могут транслировать визуальные данные с места происшествия, что поможет в тщательном планировании спасательных операций. Они также могут способствовать тушению пожаров. В Соединенных Штатах, Шотландии, Австрии и Южнотирольской области дроны, оснащенные тепловыми датчиками, уже некоторое время используются для поиска заблудившихся туристов с помощью тепловых камер.

Благодарим доктора Кристиана Ванкмюллера и его команду за их инновационную работу над проектом "Обработанный", который показал, что непрофессионалы могут эффективно использовать дроны-дефибрилляторы в чрезвычайных ситуациях.

В будущем, с внедрением быстрой регистрации ответов, дроны могут потенциально сократить время полета в районы с частыми случаями остановки сердца, делая дроны-дефибрилляторы еще более эффективными в спасении жизней.

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