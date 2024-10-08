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Причина возрождения ставки кредитования, превышающей порог 4% вновь.

Процентная ставка по потребительским займам в Соединенных Штатах Америки выросла до уровня, беспрецедентного в последнее время.

 and  Viktoriya Miller
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Доходность 10-летних казначейских обязательств служит ориентиром для процентных ставок по различным...
Доходность 10-летних казначейских обязательств служит ориентиром для процентных ставок по различным финансовым продуктам, в том числе по ипотечным кредитам, займам на образование и автокредитам.

Причина возрождения ставки кредитования, превышающей порог 4% вновь.

10-летние казначейские облигации США превысили отметку 4% в понедельник впервые с августа, согласно данным Tradeweb, достигнув пика в 4,029%. Это произошло после впечатляющего отчета о занятости в сентябре в пятницу, который заставил инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.

Этот исключительный отчет о занятости побудил трейдеров повысить свои прогнозы относительно того, что ФРС снизит ставки на 0,25 процентных пункта в ноябре и декабре, согласно инструменту CME FedWatch. Доходность завершила торги в пятницу на уровне 3,98%, по сравнению с 3,85% в четверг.

Длительные высокие процентные ставки могут оказывать давление на компании и среднего потребителя. Доходность 10-летних облигаций напрямую связана с различными видами займов, такими как ипотечные кредиты, студенческие займы и автокредиты, что приводит к увеличению расходов заемщиков, планирующих крупные покупки.

Как отметил Карл Шамотта, главный стратег по рынку в Corpay Cross-Border Solutions, в понедельничной записке, "с возрастающей уверенностью инвесторов в сценарии, где создание рабочих мест продолжается, рост остается устойчивым, а инфляция постепенно снижается, теперь ожидается, что ФРС будет корректировать политику более плавно, чем предполагалось всего неделю назад".

Важные данные, выпущенные на этой неделе, могут пролить свет на движения ставок ФРС в оставшуюся часть года. Аналитики внимательно изучат отчет о потребительских ценах и статистику оптовой инфляции за сентябрь. Хотя инфляция снизилась достаточно для того, чтобы ФРС сосредоточилась на стимулировании занятости, некоторые инвесторы выражают опасения, что сильный отчет о занятости может осложнить процесс возвращения инфляции к целевому уровню ФРС в 2%.

Бизнесы могут столкнуться с трудностями из-за длительных высоких процентных ставок. При растущей уверенности инвесторов в экономике некоторые люди могут предпочесть вкладывать средства в предприятия, которые могут выдержать изменения процентных ставок.

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