Уровень безработицы в Германии растет.

Немецкий рынок труда демонстрирует признаки спада, с прогнозами увеличения уровня безработицы во всей стране в следующем году. Согласно отчету Института исследований занятости (IAB) в Нюрнберге, безработица в Восточной Германии может вырасти на 0,2 процентного пункта до 7,6%, в то время как в Западной Германии она может увеличиться на 0,1 процентного пункта до 5,7%. Ожидается, что рост занятости будет равен 0,6% в южных регионах, но останется стабильным в восточных регионах.

Общая экономическая обстановка остается непредсказуемой, как отмечает эксперт IAB Рюдигер Ваплер. Улучшение потребительских расходов и укрепление внешней торговли могут привести к положительным результатам. Однако эскалация торговых споров или обострение геополитических конфликтов может негативно сказаться на рынках труда в различных регионах.

По прогнозам, наибольший относительный рост безработицы ожидается в Тюрингии, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии и Баварии. С другой стороны, в Нижней Саксонии, Бремене и Северном Рейне-Вестфалии ожидается наименьший рост. Число социально застрахованных работников, как ожидается, значительно увеличится в Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гессене, но может существенно сократиться в Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

Еще в сентябре глава Федерального агентства по трудоустройству Андреа Нахлес предупреждала о продолжающемся замедлении на рынке труда. Она предупредила, что если нынешние тенденции сохранятся, к весне на рынке труда может образоваться избыток в три миллиона человек, что является лишь прогнозом, но возможностью. Согласно данным временного ряда Федерального агентства по трудоустройству, уровень безработицы превысил отметку в три миллиона последний раз в феврале 2015 года, достигнув 3,017 миллиона.

Продолжающееся замедление на рынке труда может привести к росту безработицы, как предупреждала Андреа Нахлес, глава Федерального агентства по трудоустройству. Несмотря на то, что некоторые регионы, такие как Нижняя Саксония, Бремен и Северный Рейн-Вестфалия, ожидают меньшего роста, другие регионы, такие как Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Бавария, по прогнозам, увидят наибольший относительный рост безработицы.

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